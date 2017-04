BEKKESTUA (VG) (Stabæk-Sarpsborg 08 3-0) Han lar beina snakke og stoler på at Jesus ordner resten. Med seks scoringer så langt er uansett Ohi Anthony Omoijuanfo (23) vårens heteste spiller i den norske Eliteserien.

Etter tre nye scoringer på Nadderud i går, sto «Ohi» der i intervjusonen med en hvit t-skjorte med ganske synlig skrift under drakten. «100 % Jesus» står det.

– Det er viktig å ha han der. Når det går tungt så er det spesielt viktig, sier Ohi Omoijuanfo til VG.

– Men det går ikke tungt nå?

– Haha… nei, men dere vet ikke alt som skjer i livet mitt. Dere ser bare det som skjer på banen, svarer en blid Oslo-gutt – og legger til:

Stoler på Jesus

– Jeg stoler på at Jesus har en plan for meg. Han betyr mye for meg. Han og familien min…

Ohi Omoijuanfo er den som har størst grunn til å prate høyt for tiden. Tre mål i to av de fire første kampene, seks mål totalt, en toppscorer har sendt Stabæk nærmere tabelltoppen enn de har vært på to år.

Men «Ohi» lar beina snakke. Han er ikke interessert i å prate så høyt om seg selv og egne prestasjoner. Det er også derfor han holder seg for munnen etter scoringer.

– Ja, det er litt for å si at vi ikke trenger å prate for å vise at vi er gode, vi viser heller hvem vi er – på banen. Og derfor holder jeg meg litt for munnen etter scoringene, svarer «Ohi».

Kompis med Qaka

Han har fått med seg at både Kamer Qaka og Muhamed Keita har vært ganske tøffe i kjeften denne sesongen.

– Jeg kjenner Kamer godt. Han snakker, men det må han få lov til. Keita også. Men jeg vil ikke det, det passer ikke meg. Alle må få være seg selv. Jeg dømmer ingen, men for meg er det ikke noe poeng. Jeg har respekt for alle, og viser det på min måte, sier Stabæks storscorer.

– Hva ville skjedd hvis du var stor i kjeften?

– Da ville jeg nok fått en sint telefon fra mamma og pappa, svarer Ohi – og smiler igjen.

Han er – litt plutselig – den storscoreren han egentlig visste at han kunne være. Men det har tatt tid. Hvorfor?

Smartere bevegelser

– Jeg måtte jobbe mer med de riktige tingene. Jeg har alltid visst at jeg kan score mål, men det handler mer om å komme til sjanser, lære av de klippene vi ser på etter kampene, komme seg i de rette posisjonene. Gjør jeg det, som jeg gjør oftere nå, da vet jeg at jeg kan score mål. Det handler om smartere bevegelser og løp, forklarer Ohi - som også reddet Stabæks plass i Eliteserien med scoringene sine mot Jerv i fjor høst.

Mot topplaget Sarpsborg 08 kom han til fem-seks sjanser. Først ble han felt og fikk straffe, som han scoret på og ga Stabæk ledelsen 1-0 etter 32 minutter. Så ropte han på straffe to ganger til, men fikk ingen, selv om den siste så mer opplagt ut enn den han fikk for, før han lobbet inn 2-0 etter 73 minutter og bredsidet inn Moussa Nijes perfekte og uselviske pasning to minutter før slutt, til 3-0.

– Fantastiske pasninger. Både fra Moussa og fra Hugo Vetlesen, sier Ohi . 17 år gamle Vetlesen slo den forløsende og glimrende pasningen til 2-0-goalen hans.

Blir solgt hvis det fortsetter

På sidelinjen sto sportssjef Inge André Olsen og ristet på hodet og smilte – om hverandre. Så løp han ut og omfavnet Ohi Omoijuanfo etter kampen.

– Har du en toppscorer i laget, så klarer laget seg bra. Men en toppscorer blir også fort solgt. Sånn er det. Og fortsetter det sånn, så blir han solgt til sommeren, sier Inge André Olsen til VG.

Han sier at de tidlig så at Ohi hadde mange mål i seg, men at han måtte finslipes – og så handler det mye om selvtillit.

– Han har fysikken, hurtigheten. Det handlet om å få inn de rette bevegelsene. Da visste vi at vi hadde en potensiell toppspiss i Ohi. Men det handlet om at han måtte finne seg selv og vi måtte finne han, sier sportssjef Olsen.

Svart dag

For Sarpsborg 08 ble det en svart dag. Utvisningen på Sigurd Rosted etter 30 minutter ble ganske avgjørende. Ikke var det noen klar utvisning heller, men Stabæk fikk straffe, scoret, Rosted ble utvist – og så raknet det etter hvert for klubben som kom til Nadderud som serieleder.

Rosted selv tok det tungt, og skjønte lite av både straffen og ikke minst utvisningen.

– Jeg skjønte ikke stort. Dommeren sa at han viste meg ut fordi jeg dro ned Stabæk-spilleren. Dobbel straff, mener Sigurd Rosted - og får full støtte av både Geir Bakke (hovedtrener) og Tom Freddy Aune (assistent-trener) i intervjusonen etter kampen.