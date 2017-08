Italiensk storavis: Norsk spisstalent nærmer seg AC Milan

Jørgen Strand Larsen (17) har kun tre innhopp i Eliteserien. Nå kan den italienske giganten AC Milan bli neste stoppested.

Det skriver den italienske avisen La Gazzetta dello Sport. Ifølge dem skal klubben være nære å sikre seg det høyreiste (193 centimeter) spisstalentet.

Etter det VG kjenner til er interessen stor rundt 17-åringen, som debuterte i Eliteserien i midten av juni.

Tidligere har Sportssjef i Sarpsborg 08, Thomas Berntsen, bekreftet overfor Sarpsborg Arbeiderblad at Jørgen Strand Larsen sannsynligvis forlater Norge.

– Det er stor sannsynlighet for at Jørgen går til ny klubb. Det er kun formaliteter som gjenstår. Det blir trolig en leieavtale på ett år, med opsjon på kjøp. Jeg ønsker ikke å si hvilken klubb det er, men kan bekrefte at det er en god klubb utenfor Norge, sa han til avisen tidligere i august.

HA: Avslo bud fra Freiburg

Nå tyder mye på at den klubben kan være de italienske gigantene AC Milan.

Til VG sier Berntsen at han ikke ønsker å kommentere spillerlogistikk.

Flere klubber skal tidligere i sommer ha vist interesse for 17-åringen. I slutten av juni skal tyske Freiburg har lagt inn et bud på ham ifølge Halden Arbeiderblad, men fått beskjed om at de måtte lenge mer penger på bordet.

Travel sommer for Berntsen

Berntsen har hatt en travel august. Anders Trondsen (22) ble solgt til Rosenborg for rundt 15 millioner kroner, mens flere utenlandske klubber har ønsket seg Krépin Diatta (18). Nå ser det derimot ut som han blir værende i Sarpsborg - for nå.

Nå kan Strand Larsen bli den neste eksporten fra talentfabrikken i blått.

