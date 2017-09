Ishockeyforbundet støtter NFF: Kjenner seg igjen i det som fotballen står oppe i

Norges Ishockeyforbund uttrykker støtte til Norges Fotballforbund – som hevder at Svein-Erik Edvartsen står bak flere e-poster i andres navn.

Ishockeyforbundets generalsekretær Ottar Eide forteller til VG at det i løpet av tirsdagen ble opprettet kontakt med NFF-ledelsen for å støtte særforbundets konflikt med den sparkede Edvartsen.

– Kjenner igjen tematikken

Ifølge Eide har flere sentrale personer i norsk ishockey opplevd lignende tilfeller som NFF nå hevder å ha avslørt: At Svein-Erik Edvartsen står bak flere e-poster – sendt i andres navn – der Edvartsen roses, og dommerkollegaer settes i et dårlig lys.

– Det er veldig mye som er ullent og ikke mulig å bevise, men flere i vår organisasjon kjenner seg igjen i det som fotballen står oppe i. Vi og andre organisasjonsledd i ishockeyen har opplevd situasjoner med lignende kommunikasjon, fra personer man ikke kan identifisere, som man ikke vet hvem er, og som kommer i tider der det er konflikter. Det er noe vi har snakket om i organisasjonen. Vi har ikke hatt kapasitet til å ettergå det. Men det er samme fremgangsmåte og metodikk som er blitt brukt. Man kjenner igjen tematikken, for å si det litt forsiktig, sier Eide til VG.

– Tror du Edvartsen har stått bak lignende e-poster fra sin tid i ishockeyen?

– Det har jeg ikke mulighet til å si noe om. Jeg jobbet ikke som generalsekretær i Norges Ishockeyforbund på det tidspunktet, og var ikke delaktig i prosessene. Men jeg har snakket med et bredt utvalg av mennesker som kjenner seg igjen i det NFF beskriver, svarer han.

Svein-Erik Edvartsens advokat, John Christian Elden, kommenterer uttalelsene fra Ottar Eide slik:

– Jeg vet ikke hvem han er, eller hva han uttaler seg om, men det er arbeidsrettslig uinteressant.

STØTTER NFF: Norges Ishockeyforbunds generalsekretær Ottar Eide (t.v.) støtter Norges Fotballforbund i konflikten med Svein-Erik Edvartsen. Her er Eide i forbindelse med presentasjonen av Petter Thoresen som ny landslagstrener i ishockey for to år siden. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Direktør for kommunikasjon og samfunn, Svein Graff, ønsker ikke å utdype tirsdagens samtaler med Norges Ishockeyforbund.

– Jeg kan bekrefte at Ishockeyforbundet kontaktet oss i dag vedrørende vår sak, men ønsker ikke å kommentere dette nærmere.

Ble stevnet av Lørenskog

Da Edvartsen jobbet som daglig leder i Lørenskog Ishockeyklubb ble Norges Ishockeyforbund stevnet for retten etter at Lørenskog ble trukket 20 poeng i straff etter å ha levert lisenssøknaden nesten tre måneder for sent.

– Det var ubehagelig. Edvartsen truet både meg og presidenten direkte i den forbindelse. Det hadde vi behov for å drøfte med hans overordnede i dommerseksjonen i NFF den gangen. Nå endte saken med et forlik som vi for så vidt ønsket å oppnå for å slippe mer støy for begge parter. Det er ikke gøy å være i en sånn situasjon med en klubb i vår organisasjon. Det skaper bare negativitet i idretten, sier Ottar Eide.

– Som det står i VG vant Lørenskog over forbundet i den saken. Også idretten må følge lov og rett, sier Elden i en kommentar om konflikten mellom NIHF og Lørenskog tilbake i 2013 og 2014.

Foruten å ha vært daglig leder i Lørenskog, har Edvartsen hatt flere andre roller i norsk ishockey. Både som dommer, Storhamar-leder og dommerkonsulent i Norges Ishockeyforbund.

Ottar Eide uttrykker støtte til NFFs arbeid i konflikten som nå med stor sannsynlighet havner i retten.

– Vi støtter fotballforbundet mentalt. Vi har hatt en liten uformell prat med dem i dag. Det er viktig at særforbundene deler informasjon seg imellom. At vi har opplevd lignende situasjoner – uten at det nødvendigvis kan identifiseres til Edvartsen – er informasjon som kan være interessant for fotballforbundet, sier Eide.

– Har dere overlevert noe materiale til NFF?

– Vi har ikke hatt muskler til å komme til bunns i disse sakene selv, så vi har ikke gjort noe annet enn å snakke med NFF. Og uttrykt moralsk støtte, svarer generalsekretæren.

