Irritert Austbø: – Heltne Nilsen skulle ha vært utvist

BERGEN (VG) (Brann - Viking 1-1) Iven Austbø mener Sivert Heltne Nilsen skulle ha vært utvist da Viking reddet poeng mot Brann. Det fnyser Brann-spilleren av.

– Han får gult kort for en takling, så tar han opp ballen, og holder den fast mens han løper unna. Det er jo gult kort det også. Karol (Mets) fikk gult kort for akkurat det samme i forrige runde - å ta opp ballen og kaste den tilbake. Hvordan skal vi forholde oss til alle reglene hvis de ikke kjører samme linje? Det skulle vært to gule kort på rappen og rødt kort, sier Austbø til VG.

Hendelsen Austbø viser til, fant sted halvveis ut i den andre omgangen. Da rev Sivert Heltne Nilsen ned Viking-innbytter Kwesi Appiah, som var på vei fremover i full fart. Dommer Ola Hobber Nilsen ga Heltne Nilsen et korrekt gult kort. Viking ønsket å ta frisparket fort, men Branns nummer 23 holdt ballen i fast grep. Det likte Viking-spillerne, særlig Julian Ryerson, dårlig.

19-åringen fra Lyngdal rev Heltne Nilsen overende, og da tente Branns midtbaneterrier på alle plugger. Heldigvis for Heltne Nilsen fikk Viking ballen, og flere av gjestenes spillere trakk trenersønnen unna Ryerson.

Etter kampen fnøs Heltne Nilsen av påstandene om at han burde vært utvist.

– Når jeg ikke har fått det gule kortet, så kan jeg jo ikke få et nytt gult kort. Jeg vet at dommeren kommer til å gi meg gult kort, så da kan jeg bare holde på ballen eller kaste den vekk. Jeg får ikke gult for å ta en overgang og for å kaste vekk ballen samtidig. Det hadde vært noe helt nytt, sier han til VG.

– Du spiller på det?

– Ja, selvfølgelig, men det er jo smart, oppsummerer han til VG.

Havnet bakpå etter Austbø-tabbe



Det skjedde ikke stort på Brann Stadion før vertenes lederscoring kom. Den var av det heldige slaget, men forspillet til scoringen var fint. Hjemmelaget kombinerte fint ute til venstre. Deretter slo kantspiller Gilli Rólantsson ballen videre til Fredrik Haugen, som forsøkte å plassere ballen i det lengste hjørnet.

Skuddet var ikke spesielt godt, men bortelagets keeper ble lurt av at ballen duppet like foran ham. Det var nok til at ballen gikk under Austbø og i mål.



– Jeg vet rett og slett ikke helt hva som skjer. Vi har vel evaluert oss frem til at den får en liten dupp før jeg skal ta den, og da sniker den seg rett under meg. Jeg ser utgangen, men jeg har ikke noe veldig godt svar, sier Austbø til VG.

– Jeg må hjem og se det på video. Litt uheldig går det an å være. Det er ikke noen tabbe, mener Viking-keeperen, som spilte seg opp etter scoringen og stod for flere redninger som holdt gjestene fra Stavanger inne i kampen.

– Hvor viktig er det å få med seg poeng herfra - og på den måten?

– Det er alltid godt å få med ett poeng, og særlig her. Det er vanskelig å komme hit og spille mot Brann, men vi får for dårlig betalt i dag. I dag skulle vi hatt et straffespark, og de skulle hatt et rødt kort, oppsummerer Austbø.

Adegbenro ropte på straffe

Etter 1-0-scoringen skjedde det ikke stort i Bergen. Først etter pause ble det mer action. I det 55. minutt følte Adegbenro og Viking seg snytt for straffe.

Nigerianeren passerte Brann-kaptein Vito Wormgoor ute på venstrekanten, før han fosset inn i feltet og forsøkte å finne en lagkamerat foran mål.

Innlegget fra Adegbenro traff venstrehånden til Haugen, men dommer Ola Hobber Bilsen vinket spillet videre - til voldsomme protester fra Viking.

– Det er et straffespark. Selvfølgelig. Kanskje han ikke så det. Det er ikke noe problem. Vi er fornøyde med å få med oss poeng, sier Adegbenro til VG.

Viking-trener Ian Burchnall var ikke like kontant i sin vurdering.

– Jeg så den igjen på TV. Jeg har sett det bli gitt straffespark i slike situasjoner, men det er vanskelig for dommeren. Jeg tror Samuel løfter ballen opp i armen hans, så jeg er ikke sikker på om Haugen kan gjøre så mye i den situasjonen. Noen ganger får man straffe, andre ganger ikke, sier han til VG.

Elleville jubelscener



Utover i den andre omgangen festet gjestene et grep om kampen, men det var ikke før to minutter og 30 sekunder av de tre tilleggsminuttene var spilt at gjestene fikk belønning for sitt spillemessige overtak.

Da la venstreback Kristoffer Haugen inn foran mål, hvor Adegbenro hadde løpt fra Ruben Kristiansen og sneket seg inn bak Brann-stopperne. Den 21 år gamle nigerianeren steg selvsikkert til værs og stanget ballen kontant i mål.

Jubelscenene som fulgte levnet liten tvil om hvor viktig det var for Viking å få med seg poeng hjem til Stavanger. Adegbenro stormet til Viking-benken, og etter kampen feiret de tilreisende fra oljebyen som om de hadde vunnet.



Det mener Austbø at Viking fint kunne ha gjort.

– Ja, vi kunne fort fått med oss tre poeng, spesielt når vi skulle hatt et straffespark tidlig i den andre omgangen. De har også sine sjanser, men jeg tror vi kunne ha vunnet. Sånn som kampen ender, så er vi vel likevel glade for å få med oss det ene poenget, sier Austbø, og får støtte fra Burchnall:



– Jeg synes uavgjort var rettferdig, oppsummerer Burchnall.