Innbytter Gabrielsen sørget for første Molde-seier i Skien – noen gang

SKIEN (VG) (Odd-Molde 1-2) Molde hadde aldri vunnet i Skien. Aldri. Men på Skagerak Arena søndag 21. mai 2017 skulle det skje - fem minutter på overtid.

Innbytter-kaptein Ruben Lunan Gabrielsen scoret i det siste av de fem overtidsminuttene dommer Tom Harald Hagen hadde lagt til. Gabrielsen trodde det nesten ikke selv, siden en annen innbytter, Oliver Berg, hadde utlignet for Odd tidligere i overtiden.

Det virket som det skulle bli uavgjort - igjen, den niende på 17 forsøk.

Men nei.

La gå at Odd skulle hatt straffespark etter en halvtime, da Olivier Occean ble felt av Babacar Sarr. Men ingen vet hva som da hadde skjedd, om Odd hadde scoret, eller ikke scoret, hva som ville skjedd ut fra de forskjellige scenarioene.

Men det ble Molde, et presset Molde med en litt urolig manager, Ole Gunnar Solskjær, som tok tre viktige poeng i Skien, etter 16 kamper (åtte uavgjorte og åtte tap) siden Odd rykket opp i Eliteserien i 1998 (altså fra 1999-sesongen).

53 minutter gammel var kampen da Molde, som hadde valgt å spille mye ball på egen halvdel, prøve å lokke ut Odd, fikk den muligheten de hadde ventet på. En retur havnet hos en helt upresset Fredrik Aursnes. Plutselig hadde midtbanespilleren all verdens tid, ingen Odd-spillere markerte han i retur-rommet, og ballen gikk hardt i mål.

Odd hadde mange sjanser - før Molde scoret. Men det tok tid før de fikk sving på spillet sitt igjen etter at Molde kom foran. Og det virket som Aurnes-goalen skulle bli den eneste.

Så, på overtid, kjempet innbytter Oliver Berg inn utligningen etter at Vegard Bergan hadde gjort et godt forarbeid. Det så plutselig ut som rekken uten tap mot Molde hjemme skulle forbli siden 1999. Men Odd er laget for å angripe, og et poeng var ikke nok. De fortsatte å angripe.

Plutselig kom Moldes sjanse. Plutselig var innbytter Ruben Gabrielsen alene med keeper Viljar Myhra. Keeper så ut til å ha reddet, men ballen snek seg over streken - til vill jubel i Molde-leiren, der Solskjær og co gikk bananas på sidelinjen og omfavnet målscoreren.

Og dermed var en av norsk fotballs lengste «rekker» brutt.

For nå har Molde vunnet i Skien.

Den snakkisen ble avsluttet med Ruben Gabrielsens scoring, fem minutter på overtid.