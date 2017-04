Ingen konklusjon etter dagens Edvartsen-møte

Saken mellom Eliteserie-dommer Svein-Erik Edvartsen (37) og dommersjef Terje Hauge (51) er fortsatt ikke løst.

– Gode samtaler i dag, men vi fortsetter mandag, skriver NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt i en SMS til Eurosport.

Mandag kommer også dommeroppsettet for sjette serierunde. Edvartsen har ikke dømt i de fem første rundene som følge av en konflikt med dommersjef Terje Hauge.

– Nå reiser jeg på Karpe Diem-konsert i Oslo Spektrum og vi fortsetter samtalene på mandag. Det er det jeg har å si nå før helgen, sier en meget ordknapp Edvartsen til VG.

Tapte inntekter



Tidligere denne uken gikk leder i Hamar IL Fotball, Rune Stenberg, ut og delte sin bekymring for Edvartsens videre dommerkarriere. Stenberg synes det er meget kritikkverdig at Edvartsen ikke får dømme kamper - uten at det er en vurdering gjort på sportslig grunnlag.

– Det er tragisk at vår dommer ikke får dømme, og det er der engasjementet vårt ligger. Vi støtter ham helt og fullt i denne saken. Hadde han blitt utelatt fordi han hadde dømt dårlig, så hadde det vært en annen sak. Jeg liker veldig dårlig at våre medlemmer behandles på denne måten, sa Stenberg som også har sendt et brev til ledelsen i NFF der han ber om at de rydder opp i konflikten mellom Hauge og Edvartsen snarest.

Edvartsen er også fulltidsansatt i NFF som seksjonsleder for samfunnsansvar, og jobben som toppdommer er noe han har i tillegg.

Når han nå ikke får dømme, går Edvartsen også glipp av betydelige inntekter. Honoraret for hoveddommer i Eliteserien er i overkant av 15.000 kroner. Etter fem serierunder forrige sesong hadde Edvartsen vært hoveddommer i tre kamper, og fjerdedommer i én.