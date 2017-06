Ingebrigtsen ville ikke svare på spørsmål om spissduellen: – Ikke skap noe som ikke er der!

LERKENDAL (VG) (Rosenborg-Strømsgodset 3-1) «Nicklas Bendtner eller Matthías Vilhjálmsson?» Dét spørsmålet gjorde Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen mektig irritert etter Rosenborgs første seier på en måned.

0 Rosenborg 0 Strømsgodset

– Ikke skap noe som ikke er der. Forskjellen i dag har med Midtsj og Mike å gjøre, sier Ingebrigtsen til VG etter kampen.

Ingebrigtsen sier at laget har jobbet bevisst med å få indreløperne høyere i banen, og rettvendt. Det vistes godt på Rosenborg, som gikk ut i hundre mot Strømsgodset, og ikke slapp bortelaget til før det var spilt sytti minutter - og kampen var avgjort.

Endringer

– Tidligere har vi vært for upresise og spilt på oss brudd, når vi har spilt opp de to indreløperne. I dag er vi tålmodige og venter. Da treffer vi dem, og da klarer vi å få vendt opp, og da er vi gode.

Blir det endringer på laget til neste kamp?

– Ja, det blir det nok.

På spissplass?

Det spørsmålet ville ikke RBK-treneren på, men snudde ryggen til og gikk mot i garderoben, mens han oppgitt sa: «dere holder på og skaper noe hele tida…».

Matti-effekten

– Jeg er veldig fornøyd, spesielt med første omgang. Vi hadde høyt press, og jobbet for hverandre. Vi var gode i gjenvinningen – sånn Rosenborg skal være, sa Vilhjálmsson til Eurosport etter kampen.

Han fikk sjansen på topp i Bendtners fravær. Med den danske superstjernen på tribunen, akkurat hjemme fra miniferie, gjorde de gjenværende medspillerne jobben mot Strømsgodset, og den islandske spissen slo til med assist og scoring.

– Alle vet jo at mine styrker ligger i boksen der jeg kan skape kaos, så det er klart jeg vil fortsette på topp, sa Vilhjálmssonom hvor han helst vil spille fremover.

God start

Et hjemmelag langt mer aggressive enn tidligere, gikk rett i strupen på bortelaget. Et selvmål av Godset-kaptein Jakob Glesnes ga Rosenborg ledelsen etter bare åtte minutter, etter at nylig landslagsuttatte Fredrik Midtsjø skjøt i stanga.

Åtte minutter senere gjorde Milan Jevtovic det meste på egen hånd, da Rosenborg kontret inn 2–0 etter at de brøt et elendig Godset-oppspill høyt i banen. Pasningen var fra Matthías Vilhjálmsson.

Da trønderne gikk i banen etter første omgang, var det til trampeklapp fra tribunen. Og det er lenge siden sist.

Avgjort

Kåre Ingebrigtsen har tidligere klaget på Rosenborgs manglende evne til å avgjøre kamper. Han fikk svar på tiltale. Syv minutter ut i andre omgang var kampen i praksis avgjort.

Vegar Eggen Hedenstad dro seg fri på høyresiden. Fra dødlinjen leverte han et innlegg til Vilhjálmsson. Ballen var så vidt innom foten til Jonathan Parr, og fikk en perfekt bue. Det var ikke stort islendingen trengte å gjøre fra én meter, annet enn å sette hodet til.

Rosenborgs store problem de siste kampene har vært å holde trykket oppe, og ikke slippe motstanderen inn i kampen.

Ingebrigtsen er nok ikke helt fornøyd med måten spillerne løste det på. For med litt mer flaks og dyktighet kunne Strømsgodset gjort tilværelsen langt mer ubehagelig for Ingebrigtsens kompani.

Ingen damp i godstoget

Tor Ole Skulleruds mannskap virket merkelig tafatte, spesielt i første omgang. Ikke greide de å spille seg ut av eget forsvar, og ikke greide de å tvinge frem feil av Rosenborg-spillerne gjennom et godt og samlet press.

Det gikk nesten sytti minutter før laget fikk sin første skikkelige avslutning på mål. Det skulle det også bli tellende resultat av.

Eirik Ulland Andersen dro seg innover fra sin venstre side, og fyrte av fra sekstenmeteren. Ballen snek seg inn i korthjørnet, og bak André Hansen.

Nesten-comeback

Det kunne blitt virkelig spenning i kampen bare to minutter etterpå. Innbytter Tokmac Nguen fikk nesten sklidd ballen i mål fra seks meter, men linjedommeren vinket for offside.

Kvarteret før slutt fikk Godset to store muligheter til blåse liv i kampen. Først reddet Hansen Jonathan Parrs skudd fra syv meter, så skjøt Bassel Jradi i stanga fra motsatt side.

Nærmere kom aldri Strømsgodset. Rosenborg besto testen, men slutten på kampen viste at det er for tidlig å friskmelde trønderne helt.

Seieren var Rosenborgs første på nesten en måned. Sist trønderne vant var mot Brann 7. mai.