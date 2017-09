TRONDHEIM (VG) Det hadde gått tre måneder siden Nicklas Bendtner (29) signerte. Fortsatt stemte det ikke helt. Kåre Ingebrigtsen (51) begynte å se på klokka. Han innrømmer en liten usikkerhet. «Hvor lang tid tar det?» tenkte RBK-treneren.

Så ble det «landslagspause».

– Der ble han heldigvis ikke tatt ut, sier Kåre Ingebrigtsen. Og mens banemester Anders Øien og vaktmester Trond Hansen finklipper Lerkendal før møtet med makedonske Vardar i Europa League torsdag kveld, forteller Rosenborg-treneren om tålmodigheten som ga gevinst – for både RBK og Nicklas Bendtner.

Det var mange som ikke trodde det ville skje.

For kritikken mot Ingebrigtsens stadige bruk av Bendtner i vår og tidlig sommer, den ble derimot tatt helt ut. Det haglet med spørsmål, spesielt siden islandske Matthias Vilhjalmsson gjorde det bra i hver kamp han kom inn.

VG LIVE: Husk at du kan følge RBK - Vardar LIVE her fra klokken 19.00

Ingebrigtsen gikk raskt lei kritikken. Litt fordi han ikke forsto den, litt fordi han mente den var feil.

– Fordelen min var at jeg så Nicklas på trening hver dag. Jeg så at han gjorde ting på en fotballbane som vi ikke har sett på Lerkendal på en stund, og da snakker jeg ikke om scoringer. Det var fotballklokskapen hans som er ekstrem. Og siden jeg så det, så irriterte det meg at andre ikke så det.

– Du ble irritert, reagerte?

– Ja, jeg skulle kanskje bare glist av kritikken. Men jeg følte at noen ikke ville se hvor god Nicklas Bendtner er, og jeg følte at mange ikke ønsket at han og Rosenborg skulle lykkes heller. Men det er jo sånn, at da kritikken blir tøffest, da blir du mest sta. Det ble enda viktigere at vi lyktes. Så vi tok noen grep, sier Ingebrigtsen.

Se Nicklas Bendtner selv fortelle om sitt nye liv i Trondheim:

Bedre forståelse

Video ble brukt. Partene måtte forstå hverandre bedre. Og Bendtner ble sendt til Tynset på en cupkamp han normalt sett ikke skulle spilt.

Se det store Bendtner-intervjuet her.

Poenget var at Ingebrigtsen følte at Bendtner måtte spilles i form. Han måtte spille så mange kamper som mulig, alt for at han skulle forstå RBK-stilen bedre – og RBK skulle finne ut hvordan de kunne bruke dansken smartere og bedre.

– Jeg må innrømme at jeg håpet dette skulle gå litt raskere, at det skulle ta kortere tid. Men poenget var at Nicklas måtte bli matchfit, han hadde spilt så få kamper de siste årene at han måtte spilles i form. Det var ingen vei utenom. I tillegg måtte vi bli flinkere til å bruke han, lære oss løpsmønsteret hans, hvor han ønsket at ballen skulle spilles til han. Ja, vi måtte inngå noen kompromisser for å få det til, innrømmer Ingebrigtsen.

Det er da vi er kommet til juni, Bendtner står med fire mål i serien og kritikerne blir flere og flere. Det er da han – ifølge Ingebrigtsen – «heldigvis» ikke blir tatt ut i den danske landslagstroppen. I stedet får Bendtner en kort ferie.

Ferie som hjalp

Og da Nicklas Bendtner kommer tilbake etter sin lille ferie, midt i juni, mener Ingebrigtsen at dansken ser «freshere» og «piggere» ut. Da kampene starter igjen, stemmer det bedre, selv om scoringene ikke kommer i rekordfart. Men så løsner det der også. På de ni siste seriekampene har Bendtner scoret 10 mål, fem av dem på de tre siste, og plutselig er han bare en scoring bak Eliteseriens toppscorer, Stabæks Ohi. Kanskje innfrir han forventingene om toppscorertittelen likevel? I tillegg har han scoret et viktig mål mot Ajax, som er med og fører Rosenborg inn i Europa League.

Scoringen - og Pål André Hellands reaksjon på den - kan du se her:

På Lerkendal sitter Kåre Ingebrigtsen og smiler.

– Jeg lurte på hvor lang tid det skulle ta, det innrømmer jeg. Samtidig var jeg hele tiden ganske trygg på at det ville løsne, og vi sa også at dette kunne ta litt tid før Bendtner kom i toppform og at relasjonene og samhandlingen stemte. Men nå er det lett å se at vi traff bra med Bendtner-signeringen, sier Kåre Ingebrigtsen.

Han sier at han har fått det han håpet på.

Fikk RBK inn i Europa League

– Nicklas Bendtner er en spiller som utgjør en forskjell, som Samuel Adegbenro. Bendtner tok oss til Europa, sier Kåre Ingebrigtsen.

Men egentlig var det minst like mye Adegbenro som tok RBK ut i Europa denne gangen – etter overgangen fra Viking rett før fristen gikk ut.

– Helt ærlig: Tror du RBK hadde vært i Champions League nå – hvis Adegbenro og Anders Trondsen hadde blitt kjøpt før møtene med Celtic?

– Det er vanskelig å svare på. Men muligheten hadde definitivt vært større.

– Hvorfor ble de ikke kjøpt litt tidligere?

– Fordi klubbene helst ville selge ut av landet, og dermed ventet de lengst mulig. For oss var det umulig å få kjøpt spillerne tidligere, hevder Kåre Ingebrigtsen.

Torsdag kveld skal i hvert fall Samuel Adegbenro vise seg fram – igjen. Mot Vardar fra Makedonia i Europa League.

– Samuel har en vanvittig fysikk, og når afrikanere har farten i tillegg – ja da er de ofte veldig gode. Han har noe helt eget, og det blir litt som om en gepard møter en gaupe når han setter på farten sin, mener Kåre Ingebrigtsen.

PS! Kampen kan du se på Max torsdag klokken 19:00.