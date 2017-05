Ingebrigtsen: – Vi må skjerpe oss

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Lillestrøm 1-1) – Vi må skjerpe oss! Kåre Ingebrigtsen (51) står i pressesonen og prøver å forklare nok en svak prestasjon fra Rosenborgs side. For nå lugger det såpass mye at RBK-treneren også virker litt bekymret.

I går så Ingebrigtsen et RBK-lag som slet lenge, men som tok ledelsen med en halvtime igjen å spille. Likevel ble det bare et poeng. Igjen scoret motstanderen kampens siste mål.

Rosenborg har, etter seks seirer på de sju første kampene, ikke vunnet på de tre siste. Etter 10 serierunder, en tredjedel av sesongen, er det som så ut som et sikkert ligagull etter sju runder blitt til en usikkerhet rundt det meste.

Mange teorier

Det Ingebrigtsen må finne ut av er følgende:

·Hvorfor stresser spillerne så voldsomt når de angriper?

·Hvorfor er pasningsspillet så upresist?

·Hvorfor er frykten større enn viljen?

– For dette er ikke godt nok, sier Ingebrigtsen ærlig. Han mener Rosenborg «ikke er i nærheten» av det nivået de skal være på.

– Poengfangsten de siste kampene er skuffende, men prestasjonen vår er enda mer skuffende, sier Rosenborg-treneren.

Mangler selvtillit

Han tar et eksempel: Da Rosenborg får ledelsen, ved Nicklas Bendtner etter 59 minutter, skjer følgende: I stedet for å få selvtillit, roe spillet og gå for 2-0 og 3-0, blir RBK stresset, mister selvtillit og får i stedet angst for at ledelsen skal ryke.

Som oftest skjer da nettopp det: Ledelsen ryker.

– Vi mangler selvtillit. I stedet for å punktere kampen, som vi gjorde i samme situasjon i fjor, så får vi høye skuldre. I stedet for å stole på oss selv og våre egne ferdigheter, og senke skuldrene, så skjer det motsatte: Vi blir redde for å miste ledelsen, sier Ingebrigtsen.

Han mener det kanskje skyldes forventninger, etter The Double to år på rad, at listen er lagt ekstremt høyt. Men sånn er det. Det har Rosenborg selv sørget for. I stedet må Ingebrigtsen nå finne ut om han er en god psykolog, for å få spillerne ut av den lille bakevja. For det ikke er ikke bare to poeng på tre kamper som bekymrer; det er like mye det spillemessige. Og der er kamprekken enda lengre.

Se sammendrag fra 1-1-kampen her:

En real test

– Jeg, ja alle i det sportslige apparatet, får testet oss nå, i denne situasjonen. Og løsningen ligger på treningsfeltet. Så selv om vi skal feire at Rosenborg er 100 år, så tror jeg ikke vi skal feire så lenge. Vi må tilbake på feltet så fort som mulig, sier Ingebrigtsen.

Han er bekymret over pasningsspillet, at det er upresist og tregt. Men det er også en ting som kanskje ikke så mange tenker over, og som VG dro fram før sesongen startet: At det kunne ta litt tid før relasjonene sitter denne sesongen.

Det er lett å glemme hvor mange nye spillere Rosenborg har denne sesongen. Og Ingebrigtsen innrømmer at det spiller inn.

·To nye backer

·Nytt stopperpar, der Jørgen Skjelvik er omskolert fra back.

·Ny, sentral midtbanespiller (som har vært skadet lenge) i Marius Lundemo.

·Ny spiss.

·Skademarerittet til Pål André Helland.

·Ikke funnet en «fast» venstrekant.

Tålmodighet



– Det er klart at dette spiller inn. Vi har blant annet ikke ro i angrepsspillet vårt i det hele tatt. Det ser ut som vi har fryktelig dårlig tid, noe vi selvsagt ikke har. Her har vi mye å jobbe med, få tilbake tålmodigheten mot etablert forsvar, sier Kåre Ingebrigtsen.

Han var kledd for fest, men i går tok det tid før den ellers så livlige RBK-treneren kom i fest-humør.

I dag er det tilbake på feltet – og tegnebordet.