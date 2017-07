Kåre Ingebrigtsen (51) må stole på seg selv når han onsdag går løs på sin største utfordring som Rosenborg-trener.

Når Kåre Ingebrigtsens Rosenborg onsdag går ut på Celtic Park for å møte de skotske mesterne, sitter en av hans kolleger i Eliteserien hjemme i Norge med mer kunnskap om Celtic enn de fleste.

KJENNER SKOTTENE: Ronny Deila (41) var sjef på Celtic Park i nesten to år. Foto: Tore Kristiansen , VG

Ronny Deila (41) forlot Strømsgodset da Celtic banket på døren, og satt som hovedtrener for storlaget i nesten to år før han vendte hjem, og til slutt ble Vålerenga-trener.

Ingebrigtsen sier at han likevel må stole på det Rosenborgs egne folk har funnet ut om onsdagens motstander.

Han har på ingen måte fått noe gratis fra sin norske trenerkollega, forteller han på tirsdagens pressekonferanse i Glasgow.

– Han sa jeg skulle gjøre jobben min selv, sier Rosenborg-treneren med et bredt glis.

– Han gir meg ikke mye. Jeg tror han er mer fan av Celtic enn av Rosenborg, så jeg stoler ikke helt på det han sier, sier en lattermild Ingebrigtsen når skotsk presse spør om han har fått hjelp av den tidligere Celtic-treneren.

Deila selv var usikker på hvem han heier mest på, da VG snakket med ham forrige uke.

– Jeg har sterke følelser for Celtic. Men som nordmann så er det jo viktig for norsk fotball at et av våre lag kommer seg videre, sa Vålerenga-treneren da.

Se hva Kåre Ingebrigtsen mener om Celtics TV-nekt:

Hans største utfordring med Rosenborg

Ingebrigtsens tre år som Rosenborg sjef har gitt ham to seriegull, to cupgull og ett europeisk gruppespill.

Selv om han har møtt gode lag på veien, mener han selv han aldri har møtt en større utfordring enn den som venter på Celtic Park.

– Vi har god selvtillit når vi går inn i dette, men vi vet at vi ikke har hatt noen større oppgaver på de tre årene jeg har vært her, sier Ingebrigtsen.

MÅ STOLE PÅ SEG SELV: Kåre Ingebrigtsen har ikke fått noe gratis før Rosenborg møter Celtic. Her etter kampen mot Sogndal tidligere i måneden. Foto: Christian Blom , NTB scanpix

Noe av det som gjør onsdagens kamp til en så stor utfordring, de potensielt 60 000 tilskuerne, mener likevel Rosenborg-treneren at de kan bruke til sin fordel.

– Sjansen vår er å stole på egen ferdigheter. Og greie å få energi av atmosfæren, for den gjør noe med deg. Hvis du bruker det riktig, føler du at du kan løpe til de slår av lysene, sier han.

Håper på «historisk Rosenborg-fordel»

Selv om han tror absolutt alle, dem selv inkludert, holder Celtic som favoritter, ser han muligheter for trønderne.

Spesielt siden Rosenborg er 17 kamper inn i serien, mens skottene ikke har begynt ennå.

– Historien viser at det er en fordel for Rosenborg å være halvveis gjennom sesongen. Det er veldig tidlig i sesongen for dem. Celtic er forhåpentligvis ikke på sitt skarpeste, sier han.

Rosenborg-treneren trekker paralleller til deres egen formutvikling i år, og hvordan laget har blitt bedre og bedre og mer og mer samspilt, slik han vurderer det.

– Vi har sett på oss selv fra starten av sesongen og til nå, og håper de har litt den samme ruten som oss, sier Ingebrigtsen.

Rosenborg-kaptein Mike Jensen vet at han og resten av spillerne står overfor en stor utfordring når de skal prøve å ta seg til siste kvalifiseringsrunde til Champions League.

Han, som treneren, mener likevel at oppgaven ikke er uoverkommelig.

– Jeg tror den beste Rosenborg-utgaven slår den nest beste Celtic-utgaven, sier han kvelden før det braker løs i Glasgow.

Ingebrigtsen mener Rosenborg har lært av fjorårets Europa-exit: