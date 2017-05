Ingebrigtsen: – Jeg blir lei meg

Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen (51) blir på vegne av norsk fotball lei seg over hvordan konflikten rundt Svein Erik Edvartsen har utviklet seg.

Den langvarige striden nådde et slags klimaks fredag da Edvartsens tidligere assistentdommer Reidar Gundersen gikk ut og fortalte at han har følt seg mobbet og trakassert av den profilerte kamplederen.

Les også: Toppdommer føler seg mobbet og trakassert av Edvartsen

– En verkebyll



Rosenborg-treneren reagerer sterkt på hele saken, og mener Norges Fotballforbund må få avsluttet hele konflikten umiddelbart.

– Jeg blir bare lei meg på norsk fotball sine vegne. Det er for ille at noen har følt det sånn. Dommerne har det tøft nok fra før, og de må i hvert fall ta vare på hverandre. Lojaliteten internt må være enormt sterk i en dommergruppe, sier Ingebrigtsen til VG.

Se toppdommer Reidar Gundersen bryte ut i gråt på grunn av Edvartsen:

Husker du denne? Full ordkrig mellom Edvartsen og LSK

Han vil ikke ta stilling til om Edvartsen bør fjernes som dommer eller ikke, men er opptatt av at saken nå må avsluttes.

– Nå må man ta en beslutning den ene eller andre veien. Slik det er nå, så ligger saken over oss alle som en verkebyll, sier RBK-sjefen.

– Hva tenker du om at Gundersen hevder at ingen av dagens dommere ønsker å dømme sammen med Edvartsen?

– Hvis det er riktig at 39 dommere føler det slik... Da går det jo ikke an å fortsette. Jeg ser på dommerne som et lag som skal fungere sammen, og for å flytte det over til Rosenborg: Ingen er større enn fellesskapet. Enten må folk følge reglene som er i Rosenborg, eller så må de dra en annen plass. Hvis du ikke bidrar med positiv energi, så kan du ikke være en del av gruppen.

Les også: Edvartsen: – Veldig stygt spill som foregår

Misliker Elden-engasjement



Han misliker også at hele saken er blitt en offentlig skittentøyvask der advokat John Christian Elden fyrer tilbake mot dommersjef Terje Hauge og tillitsvalgt Ola Hobber Nilsen.

SERIELEDER: Rosenborg og Kåre Ingebrigtsen møter Brann til storkamp på Lerkendal søndag. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Vi trenger ikke Elden inn i dette her. Dette må norsk fotball ordne opp i. Edvartsen og dommerkollegene må enten skvære opp for å se om det er mulig å gjenskape tilliteten. Eller så får man gå videre uten Edvartsen.

– Det er synd hvis partene ikke klarer å skvære opp. Edvartsen er en god dommer, men det viktigste er at vi får en løsning som er til det beste for norsk fotball. Og at den kommer så fort som mulig.

– Hva tenker du om at en dommer står frem i offentligheten og forteller at han føler seg mobbet av Edvartsen?

– Det hører ikke hjemme noen plass. Jeg har aldri opplevd Edvartsen sånn. Men jeg har heller aldri dømt sammen med ham, selv om jeg har prøvd noen ganger, svarer Kåre Ingebrigtsen med et smil.

Han forbereder seg til søndagens storkamp mot Brann som vanlig, men håper at saken vil være avsluttet snarest mulig.

– Dette kan ikke ta flere måneder. Edvartsen har vært i norsk fotball i mange, mange år og gjort en fantastisk jobb som dommer. Han fortjener heller ikke at en sånn prosess drar ut mer nå. Vi må få lagt saken død, sier Rosenborg-treneren.

Les også: Dommerleder om Edvartsen: – Helt uakseptabel oppførsel