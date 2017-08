AMSTERDAM (VG) Kåre Ingebrigtsen var ingen optimist den første timen etter at Rosenborg trakk Ajax. Etter ha sett nederlenderne noen ganger, har RBK-treneren snudd.

På pressekonferansen dagen før den første av to play off-kamper mot Ajax, forklarte Kåre Ingebrigtsen hvorfor Samuel Adegbenro fikk plass i troppen foran Anders Trondsen, samt hvorfor han gradvis har fått mer troen på avansement.

– Vi føler vi har en mulighet til å slå dem ut. Det er definitivt et godt fotballag, det er det vel ingen som lurer på. De har sin svake sider. Det var egentlig litt greit å få se, sier Ingebrigtsen på spørsmål fra VG.

Han forteller at Rosenborg hadde folk til stede på Polman Stadion, hvor Ajax tapte 1-2 mot Heracles i serieåpningen, i tillegg til å ha sett storlaget to-tre kamper til.

Anbefalt: Slik ble Rosenborg en pengemaskin

I helgen økte Rosenborg luken til Molde. Én av grunnene var denne perlen fra Nicklas Bendtner:

– Større tro på at det er mulig

Et kvarter etter at Rosenborg trakk Ajax som siste hinder før gruppespillplass i Europa League, uttalte Pål André Helland til VG at «det var det absolutt verste» Rosenborg kunne trukket.

Ingebrigtsen har imidlertid blitt gradvis mer optimist.

– Det skulle ikke så mye til etter den første timen etter trekningen, altså. Men definitivt. Vi har sett og analysert dem, og da har vi fått større og større tro på at det er mulig, sier Ingebrigtsen til pressen i Nederland.

Han tror Ajax kan lide av noen av de samme barnesykdommene som Rosenborg slet med innledningsvis i Eliteserie-sesongen.

– Akkurat som vi hadde trøbbel med tidligere i år, så skal de spille sammen et lag og skape relasjoner. I tillegg har de langt kortere oppkjøring enn vi har i Norge. Så de er vel ikke «gjennom-freshe» heller, poengterer Rosenborg-sjefen.

Se også: Reagerer på RBKs pengebruk

Om Adegbenro: – Usannsynlig blid

Etter å ha hentet Samuel Adegbenro og Anders Trondsen for til sammen 30 millioner kroner i løpet av to dager.

Etter kjøpene, mente flere at Rosenborg ødelegger spenningen i norsk serie. Under presentasjonen av Adegbenro, kontret Ingebrigtsen med å poengtere at de ikke hentet spilleren for å vinne Eliteserien, men for å ta seg til Europa.

– Burde man ikke heller applaudere at dere invester i nordmenn og spillere fra hjemlig liga, fremfor utlendinger?



– Ja, vi synes jo det. Det er bedre at Sarpsborg og Viking får masse penger. I Viking er det jo virkelig et behov for det, mens Sarpsborg – som har vært flinke – har enda større muligheter til å satse videre, svarer Ingebrigtsen til VG, før han legger til:

– Men jeg tror ikke at vi skal gå ut å fronte om det er bra eller ikke for norsk fotball.

Nykommer Samuel Adegbenro er i Rosenborgs tropp før møtet med Ajax. Trønderne kunne kun etterregistrere én spiller, og droppet dermed Anders Trondsen.

Grunnen er at Pål André Helland ikke er med til Nederland, mens Milan Jevtovic har blitt byttet ut de to siste kampene.

– Dermed er det gjort med tanke på troppen. Vi har for få spillere.

På spørsmål om Adegbenro er klar for oppgaven, svarer Rosenborg-treneren kontant:

– Det er derfor han kom hit, sier Ingebrigtsen, som beskriver Adegbenro på følgende måte:

– Det eneste vi har sett er en usannsynlig blid herremann som er glad og trives. Jeg tror han syntes det er fantastisk artig å spille fotball. Han kommer til en ny klubb, og får muligheten til å vise seg frem i nye sammenhenger.

– Han vant til å spille foran 4000-5000 i Stavanger, nå venter 20 000 på Lerkendal, og 50 000 her. Det er de stegene han ønsker å ta. Det er det som gjør Rosenborg forlokkende, for det er så nære du kommer store arenaer i norsk fotball, mener Ingebrigtsen.