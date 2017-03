Ingebrigtsen: – Det startet som en spøk

For noen uker siden satt Rosenborgs sportslige ledelse og diskuterte mulige spiss-kjøp. «Nicklas Bendtner» var det en som da. Fliring rundt bordet. «Ja, særlig at han vil da…»

Mandag kveld ble dansken offentliggjort: Han er Rosenborg-spiller de tre neste sesongene, hvis han fullfører kontrakten han har signert.

I dag lander han i Malaga, blir hentet av Rosenborg og kjørt til treningsleiren i Marbella. 29 år gammel starter Nicklas Bendtner, dansk fotballs rebell de siste årene, på et nytt – og for mange overraskende – kapittel i sin karriere.

En vill idé

– Det startet som en spøk, forteller Kåre Ingebrigtsen til VG. RBK-treneren er stolt av det klubben har fått til, at de har klart å hente det han kaller «den største profilen som noen gang har kommet til norsk fotball.»

– Det var bare en vill idé, et navn som bare ble slengt fram. Så vi flira litt og la det vekk. Men etter en time hadde vi tenkt oss litt om, og da var det noen av oss som sa: «Hei, vi skal nå i hvert fall prøve. Vi skal i hvert fall ha gjort et forsøk. Vi kan jo ikke få noe annet enn et nei,» forteller Kåre Ingebrigtsen.

Agenten(e) til Bendtner ble kontaktet.

FORNØYD: RBK-trener Kåre Ingebrigtsen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Stolt Ingebrigtsen

– Det var mange av dem. Men de var veldig reale. Han vi snakka med først, han flira av ideen vår han også. Men vi fikk ikke et nei. Og det nei-et vi trodde skulle komme, det kom aldri. Og etter det har vi jobbet, steinhardt i flere uker, med å se om dette faktisk var mulig å få til. Og jeg er utrolig stolt på vegne av Rosenborg og norsk fotball at vi klarte å få til dette, sier Kåre Ingebrigtsen.

For Bendtner selv ble, ifølge Kåre Ingebrigtsen, mer og mer interessert i Rosenborg.

– Vi skjønte at han faktisk var interessert. Og vi snakket sammen igjen og tenkte: «Dette, å få til Nicklas Bendtner til Rosenborg, det er faktisk det smarteste vi gjør nå,» forteller Kåre Ingebrigtsen.

– Hvordan solgte du inn Rosenborg til en såpass merittert spiller?

– Det var ikke så vanskelig. Men jeg sa at Rosenborg pleier å score 70-80 mål hver sesong og at spissen kommer til en drøss med sjanser, og at de som scorer mål for oss, de pleier å forsvinne videre… men husk på at på slutten her, så var det Nicklas Bendtner som presset mest på for at dette skulle gå i orden, sier Kåre Ingebrigtsen.

RBK mener de vet hva Bendtner trenger for å finne tilbake til sitt beste, som i starten i Arsenal:

Alt Bendtner trenger

– I tillegg var dette en mulighet for han også. La meg si det sånn: Nicklas Bendtner har alt vi leter etter, men vi, Rosenborg og Trondheim, har også alt Nicklas Bendtner leter etter, slår Kåre Ingebrigtsen fast.

– Er han RBKs drømmespiss, den ideelle spissen som både er stor, sterk, teknisk god og målfarlig?

– Ja, det er han. Vi kunne ikke funnet noen bedre spiss på vårt nivå enn Nicklas Bendtner. Og han bør ha sine fem beste år foran seg nå. Her kan han være seg selv, få gå i fred på gata, bygge seg opp igjen og få tilbake gleden ved fotballen.

Det har han også gitt uttrykk for selv, sier RBK-trener Kåre Ingebrigtsen – storfornøyd etter landing i Spania mandag kveld, tross at Vegard Forren hadde sjekket ut av hotellet allerede…

– Vi har stort sett tenkt, og jobbet, for å få til Bendtner de siste ukene. Stig Inge Bjørnebye har gjort en fantastisk jobb her, sier Kåre Ingebrigtsen.