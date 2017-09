Ikke vunnet siden 25. juni: – Vil ikke svartmale ennå

ÅLESUND (VG) (AaFK-Stabæk 1-1) AaFK har ikke vunnet siden de slo Odd i juni. Det bekymrer ikke kaptein Bjørn Helge Riise.

– Nei, jeg vil ikke svartmale det ennå. Du kan spørre meg om to-tre kamper, smiler 34-åringen lurt.

Tangotrøyene har nemlig falt på tabellen og tidvis ikke vært i nærheten av det de presterte i en lovende vårsesong.

– Vi må rett og slett se på hva som vi gjorde riktig da ting fungerte og hva vi ikke gjør riktig nå. Alle lag har opp- og nedturer i løpet av en sesong. Til og med Rosenborg. I dag følte jeg vi tok et steg i riktig retning.

– Men er det et langt nok steg med 1-1 hjemme mot Stabæk?



– Det var viktig å ikke tape, med tanke på de siste fem-seks kampene og hvordan de har vært. Det er to gode lag utpå der, og vi skaper mye gode sjanser.

VG Live: Vi fulgte kampen direkte

– Dumt å slippe inn rett før pause

Trond Fredriksen var ute med karantene etter protester i den forrige kampen mot Tromsø. Hans assistent Anton Joore var skuffet i pressesonen etter kampen.

– Det er dumt å slippe inn rett før pause, for før scoringen deres har vi to gode muligheter vi burde scoret på.

OFRET SEG: Bjørn Helge Riise ofret seg og fikk så vidt klarert ballen på streken hjemme mot Stabæk Foto: Svein Ove Ekornesvåg , NTB scanpix

AaFK gikk til pause med 0-1 i sekken, og det var ikke noe fyrverkeri som ventet publikum etter pausen.

– Er du fornøyd med responsen laget ditt kom med?

– Ja, vi kommer tilbake til 1-1 og er fornøyde med det. Jeg er ikke bekymret over at vi trengte et straffespark for å score, vi vet hva slags kvaliteter vi har.

– Kunne gått begge veier

Stabæk-trener Toni Ordinas så laget sitt skape de største mulighetene da stadionuret tikket mot 90 minutter. Likevel føler han ikke at laget hans burde vunnet.

– Nei, det kunne gått begge veier. Begge lagene har mange sjanser, og Aalesund skapte store problemer for oss til tider. Jeg er ikke fornøyd med pasningskvaliteten vår og nivået på fotballen. Vi kan bli bedre, sier han til VG.

– Hvor surt er det at tre poeng glipper mot slutten?

– Det er selvfølgelig skuffende, men du vet hva du får når du møter Aalesund. Bare se på han der (peker på Bjørn Helge Riise, journ.anm), ingenting er enkelt, smiler Ordinas.

Han benytter også anledningen til å rose keeperene. Andreas Lie ble belønnet med 7 på VG-børsen, mens Mande Sayouba ble kåret til banens beste og fikk karakteren 8.

– Jeg synes keeperne fortjener kreditt i dag, begge stod kjempekamper, avslutter han.

Intens slutt på omgangen

Etter en tam åpning på kampen eksploderte det mot slutten av 1. omgang. Riise reddet AaFK med en klarering på strek, mens Sayouba reddet Stabæk flere ganger med fantastiske én-mot-én-inngripner.

En frisk Marlinho ledet an for hjemmelaget, men Mos klarte ikke å sette sjansene han fikk på sølvfat. I stedet scoret Ohi sitt 15. mål for sesongen og sendte Stabæk i føringen.

Etter pause kom ingen av lagene til det helt store, men etter 79 minutter fikk hjemmelaget straffespark etter at Skogseid handset i eget felt. Den satte Mos kontant i nettet til 1-1. Etter dette så Stabæk farligst ut, men bortelaget klarte ikke få med seg alle tre poengene.

Stabæk falt til 7. plass, mens AaFK fortsatt ligger på 11. plass i Eliteserien.