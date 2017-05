Ikke enighet i Edvartsen-konflikten

Mekling i regi av Sven Mollekleiv til tross: Svein-Erik Edvartsen (37) og dommersjef Terje Hauge ble ikke enige torsdag heller.

Dermed fortsetter den betente striden mellom de to dommerprofilene.

Det er nå fem uker siden konflikten ble kjent for offentligheten. Den har gjort at Edvartsen - Norges nest beste dommer - ikke har vært på banen i noen av sesongens syv første serierunder. Derimot har han dømt VM-kvalifiseringskamp i regi av FIFA.

NFF trenger mer tid



Røde Kors-topp Sven Mollekleiv er også leder for NFFs etiske komité. I går satt han seg ned med Hauge og Edvartsen i håp om å løse den fastlåste situasjonen. Samtalene fortsatte i dag, men Mollekleiv var mer optimistisk etter onsdagens møte enn han var torsdag ettermiddag.

– Det er litt mer krevende enn det så ut som. Konklusjonen er at NFF trenger noe mer tid for å komme frem til en avtale som de tror på. De er fortsatt i prosess, sier Sven Mollekleiv.

– Hvordan er klimaet mellom partene?

– Jeg synes vi hadde et veldig godt møte i går. De møttes partene, de lyttet på hverandre og fikk faktisk hørt på hverandres synspunkter og argumenter. Man fikk også klargjort forventninger og retningslinjer til hvordan ting bør fungere fremover. I dag åpnet det også fint. Så ble det noe mer komplisert underveis som gjorde at NFF trenger noe mer tid, svarer «fredsmekleren».

MEKLER: Sven Mollekleiv har nå avsluttet sin rolle som meklingsmann i konflikten mellom Svein-Erik Edvartsen og Terje Hauge. Partene er ikke kommet til enighet. Foto: Helle Gannestad , VG

– Det står ikke på Edvartsen. Han la seg flat i mars, og er bare opptatt av å få dømme. Han har ingen prestisje. Han godtar alle forslag fra Mollekleiv. Nå står det utelukkende på Hauge, og vi håper forbundet går en solid runde med ham slik at dette er på plass i løpet av få dager. Saken må nok omdøpes til Hauge-konflikten og ikke Edvartsen-saken, sier Edvartsen-advokat John Christian Elden til VG.

Mollekleiv vil ikke gå i detaljer på hva som ble sagt og hva som er mest problematisk i konflikten mellom Svein-Erik Edvartsen og Terje Hauge.

– Det må bli opp til partene å kommentere hva de ønsker.

– Hvor stor anser du sjansen for å være at partene blir enige og at Edvartsen kommer tilbake som dommer?

– Det må NFF svare for. De har sagt at de trenger mer tid. Hva som ligger i det må NFF svare for. Jeg mener det ligger et grunnlag for å komme frem til en løsning som de involverte kan leve godt med.

Mollekleiv forteller at det nå ikke er planlagt flere meklingsmøter i håp om at konflikten skal løses.

– Vi har ikke avtalt noe mer nå. NFF har sagt at de trenger mer tid før de kan konkludere. Hvis de ber om ytterligere assistanse i en sen sluttfase, så vil jeg vurdere det. Men det er opp til NFF å finne en konklusjon.

Har snart mistet en tredjedel av sesongen



Idrettspresident Tom Tvedt har allerede bedt NFF om å rydde opp i saken. Hva som nå skjer, er et åpent spørsmål. Enkelte spekuleres i om saken kan ende i Oslo tingrett dersom ikke Edvartsen er tilbake som dommer i løpet av kort tid.

Førstkommende mandag kommer trolig dommeroppsettet for både runde åtte og ni. Er ikke Edvartsen med der - og det ønsker etter alle solemerker ikke Terje Hauge - så har én tredel av sesongen snart gått i vasken for 37-åringen. Han taper også betydelige pengebeløp på konflikten: Eliteseriedommeren får 15.500 kroner for hver kamp de dømmer.

Saken fremsto som løst for snart to uker siden. Så ble imidlertid dommerforeningen koblet på i tolvte time. Og dermed eskalerte konflikten på nytt. Dommerforeningen sendte nemlig et innspill til NFF-ledelsen, der budskapet var at Edvartsen ikke burde dømme igjen.

DOMMERSJEF: Terje Hauge. Foto: Marit Hommedal , NTB scanpix

Dommerforeningen mener angivelig at 37-åringen opptrådte illojalt da han tidligere i vår havnet i konflikt med Hauge.

Ifølge NRK mener flere dommere at Edvartsens direkte kritikk av dommersjefen og uttalelser i media skaper splittelse og usikkerhet i dommermiljøet.

– Jeg føler at måten Svein-Erik Edvartsen har fremstått i denne perioden gjør at han har stilt seg foran gruppen og det opplever jeg som veldig illojalt. Det gjør at jeg har veldig vanskelig for meg å samarbeide med han i fremtiden, sa fjorårets cupfinaledommer Tore Hansen til NRK.

VG bet at flere dommere uttrykte misnøye med Edvartsen på et oppvaskmøte forrige onsdag. Samtidig sier to dommere at 37-åringen beklaget tydelig overfor kollegene, i håp om å få dømme igjen.

Hauge skal ved flere anledninger de siste ukene ha truet med å trekke seg som dommersjef dersom han overprøves, og Edvartsen tas inn i varmen igjen.

Den opprivende konflikten startet da dommerkollega Svein Oddvar Moen hentet en av Edvartsens assistenter til sitt dommerteam. Edvartsen antok, følge VGs kilder, at han da sto først i køen til å velge seg en ny assistentdommer, siden han er rangert som Norges nest beste FIFA-dommer.

De interne reglene på Ullevaal stadion tilsier ifølge Edvartsens oppfatning dette. Slik gikk det likevel ikke: Selv om Edvartsen nettopp hadde dømt VM-kvalikkamp i FIFA-regi, opplevde han plutselig at han befant seg lenger ned på listen her i Norge – og at han fikk velge ny assistent først som fjerdemann.

Deretter ble Rune Pedersen fjernet som Edvartsens personlige dommermentor og erstattet av nettopp Terje Hauge. Pedersen og Edvartsen hadde da samarbeidet i 13 år.