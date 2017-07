– Hvem som bestemte at Bendtner skulle ta straffene? Det bestemte han selv

LERKENDAL (VG) (Rosenborg-Sandefjord 5-1) I første omgang mot Sandefjord leverte Rosenborg årsbeste. I andre omgang nynnet de på Champions League-hymnen.

Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen mener Rosenborg leverte årsbeste i 5-1-nedsablingen av Sandefjord.

– Hvis du ser på hele kampen, vil jeg si det var årsbeste. Førti minutter i første omgang var meget solid, og i andre omgang er det godt gammeldags angrepsspill. Vi skaper flere sjanser da, men scorer færre mål, sier han til VG.

Rosenborgs Vegar Eggen Hedenstad gratuleres av trener Kåre Ingebrigtsen etter kampen mellom Rosenborg og Sandefjord. Foto: Ole Martin Wold , NTB scanpix

Champions League

Timingen er god, med tanke på at Champions League-kvalifiseringen bare er fire dager unna.

– Erik (Hoftun) har vært og sett dem og vi har sett dem på video. Det er et godt fotballag som er dominerende i sin liga, sammen med Cork. De er de to klart beste lagene i Irland. Dundalk spilte i Europa League i fjor, så det er et lag med gode fotballspillere. Det blir en tøff og jevn batalje.

– Hvordan spiller Dundalk?

– Jeg har ikke lyst til å gå innpå en analyse av Dundalk her. Det er noe jeg vil holde for meg selv.

LES MER: Rosenborg v Sandefjord minutt for minutt

Trenings-omgang

Etter en jevn start på kampen, eksploderte Rosenborg midtveis i første omgang. Da lagene gikk til pause, ledet trønderne 4-0, og kampen var kjørt.

– Vi jukset ikke i dag. Vi har et kollektiv hvor alle gjør jobben og finner posisjonene sine. Vi har langt bedre struktur gjennom nitti minutter enn tidligere. Det er nok det desidert viktigste for oss. I dag var det elleve spillere som bidro til at dette så bra ut, sier Ingebrigtsen.

Da Sandefjord la om til 3-5-2-formasjon i pausen, og løftet laget høyere i banen, fikk Rosenborg store rom å boltre seg i, og samtidig nyttig trening.

– I andre omgang bestemte vi oss for å ligge bak, og jobbe med riktige avstander og kjøre overganger. For å øve på den type spill inn mot onsdag. Det er ikke så ofte vi får muligheten til det i Eliteserien.

Gnistrende høyreside

Det var midtveis i omgangen at det virkelig løsnet for trønderne. Vegard Eggen Hedenstads «innoverlapp» ga Pål André Helland tid til å stille inn høyrefoten. Innlegget mot straffemerket var perfekt, mot hvem andre enn en viss formspiller?

Matthías Vilhjálmsson timet løpet perfekt, og halvveis bredsidet, halvveis skled ballen inn i langhjørnet bak Sandefjord-målvakt Ingvar Jónsson.

Om 1-0-scoringen antydet vendepunktet i kampen, kom bekreftelsen ti minutter senere. Igjen var det Pål André Hellands høyrefot som stod bak. I duell med en Rosenborg-spiller handset Sandefjords Demba Bindia. Dermed straffespark.

Cool danske

Nicklas Bendtner sendte keeper Jónsson én vei, og ballen den andre. Iskaldt av dansken på et iskaldt Lerkendal.

– Hvem som skulle ta straffene i Rosenborg tror jeg ble avgjort på Marbella, i løpet av de første to minuttene, sier Ingebrigtsen.

– Hvem avgjorde det?

– Det avgjorde han selv. Selvfølgelig skal Bendtner ta straffene!

På 2-0 så alt ut til å løsne for Rosenborg. To minutter etter straffemålet var det Mike Jensen sin tur. Jørgen Skjelvik spilte ballen perfekt i bakrom, og Jensen var tidelet raskere frempå enn Vilhjálmsson. Avslutningen - mellom beina på keeper Jónsson - var perfekt.

Rosenborg og Nicklas Bendtner jakter på Champions League-form. Det fikk Sandefjord merke. Foto: Ole Martin Wold , NTB scanpix

Og nå hadde Rosenborg virkelig hvalfangerne fra Sandefjord på kroken. Etter at bortelaget mistet ballen håpløst på vei frem, sendte Rosenborg flere spillere etter.

Vegard Eggen Hedenstad, som spilte sin beste Rosenborg-kamp, fikk æren av å spasere ballen i mål etter Hellands uegoistiske overhopp, da sistnevnte like gjerne kunne skutt selv.

– Pål må jo tro at jeg har busdag der. Mike fører ball lenge og spiller til Pål som hopper over og slipper til meg. Det er bare å takke og bukke egentlig. Det var helt åpent. Pål har et overblikk som enkelte kan misunne ham, sier Eggen Hedenstad til VG.

Det var en første omgang som åpnet dårlig, men som ble avsluttet med Champions League-tendenser over Rosenborg.

Cruise-kontroll

Andre omgang var tidvis et gjesp, inntil banens bestemann fant ut at det var på tide å varme hjemmefansen med en ny lekkerbisken.

– Når jeg scorer to mål, så er det naturlig å tro at det er min beste kamp Rosenborg. På spørsmål om 5-0-målet var en bevisst avslutning eller et innlegg, sier tomålsscorer Vegard Eggen Hedenstad til VG.

I andre omgang var samme mann frem på nytt, etter å ha blitt chippet gjennom på elegant vis av Fredrik Midtjsø.

– Det ender opp som en pen scoring, men den kunne like gjerne gått til Yanni som stod der. Kall det hva du vil, sier høyrebacken om halv volleyen som duppet ned i lengste kryss.

Fem minutter før slutt, mens Rosenborg-spillerne nynnet på en viss Champions League-hymne, fikset Flamur Kastrati en fattig trøst for bortelaget.

Rosenborg virker å være klare for Champions League-kvalifiseringen, uten at Sandefjord kan regnes for å være en spesielt god målestokk.