Husker du disse Eliteserie-perlene?

VG har trukket frem «susere» og vakre øyeblikk, som de siste ti årene var litt ekstra fornøyelige å se på. Her er en gjenoppfriskning av enkelte minneverdige scoringer.

• 2006: Per «Pelle» Nilsson bananskrudde ballen i mål fra 30 meter. På overtid av overtiden sikret han tre poeng og seier 2-1 til Odd over Lyn.

– Min flotteste scoring noensinne. Et slikt skudd får man bare til en av en million ganger, strålte Nilsson.

• 2010: Brasilianske Kayke debuterte for Tromsø med en meget vakker scoring på Alfheim.

• 2009: Rosenborg skulle feire seriemesterskapet på Lerkendal. Rade Prica sørget for prikken over i-en med en kanonkule foran hjemmefansen.

• 2015: Islandske Matthias Vilhjalmsson ble hyllet for sitt brassespark da Start slo Aalesund hjemme i Kristiansand.



• 2008: Frisparkspesialisten Wallace Fernando Pereira leverte et skudd som alene ga valuta for pengene til de 12.200 fremmøtte på Fredrikstad stadion.

• 2009: Ingen kanonkule, men et spesielt øyeblikk. Mame Biram Diouf holdt Manchester United-vorspiel i Molde da han senket Brann alene med fire mål på 27 minutter. Ekte hat-trick leverte han på ni minutter. Et mål med høyre, et med venstre og et med hodet, i samme omgang, uten at noen scoret i mellom. Fem dager senere ble han solgt til England.

• 2007: Rosenborg ble knust av Fredrikstad, men Steffen Iversen gjorde et helt spesielt mål for trønderne.

• 2014: Årets mål denne sesongen må være et av de hardeste og mest presise i Eliteseriens historie. Alexander Stølås hamret løs fra over 30 meter - og leverte en scoring nok til å gi heltestatus i Haugesund.

• 2008: Noen år tidligere var det Fredrik Nordkvelle som leverte årets fineste langskudd.



• 2008: Men var dette den vakreste i 2008? Alanzinho hadde et dribleraid mot Aalesund som på mange måter definerte hans status som artist i norsk fotball.

• 2013: Nok en gang fikk Aafk gjennomgå. Her fra en dansk gutt som ofte kom i spaltene for episoder utenfor banen. Men med denne scoringen viste Nicki Bille Nielsen at han også kan snakke med føttene.

• 2011: Aalesund igjen. Men denne gangen scoret de selv. Petter Orry Larsens brasse mot Vålerenga var av det elegante slaget.

• 2006: Til slutt et mål som var mer viktig enn fint. Marek Sapara avgjorde seriefinalen i Bergen. Rosenborg «sikret» gullet foran et fullsatt Brann stadion. Et mål som utsatte de rødes feiring ett år til. RBK var igjen best.





Hvilke andre scoringer husker du? Skriv i kommentarfeltet under saken: