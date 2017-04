Huseklepp om å score mot Brann: – Da jubler jeg ikke

LA MANGA (VG) Haugesund-spiller Erik Huseklepp (32) sier det blir meget spesielt å komme tilbake til Brann Stadion.

– Brann vil alltid bety enormt for meg og har vært klubben i mitt hjerte fra jeg var seks år gammel. Det kommer det fortsatt til å være, sier Erik Huseklepp til VG.

For selv om den røde drakten er byttet ut med Haugesunds hvite, levner 32-åringen ingen tvil om hvor tilhørigheten hans ligger. Angriperen sier han holder med Brann i alle kamper hvor han selv ikke står på motsatt banehalvdel. Men 17. april gjør han nettopp det – i bortekamp på Brann Stadion.

– Det blir selvfølgelig veldig spesielt. Men nå er jeg Haugesund-spiller, så når jeg spiller for Haugesund mot Brann kommer jeg til å gjøre alt jeg kan for at vi skal vinne.

VG Live: Følg Brann - Haugesund kl. 18.00

– Hva gjør du hvis du scorer på Brann Stadion?

– Da jubler jeg ikke. Jeg har fått så mange gleder og gode opplevelser der i løpet av 10 år, så jeg kommer til å vise dem respekt.



Les også: Full krangel etter tabbedrama



– Kan ikke skrike så veldig høyt

Fjoråret endte med sølvmedalje, men for Huseklepp var det ingen jubelsesong. Lite spilletid gjorde tiden frustrerende for veteranen som satt på en utgående kontrakt. Brann tilbudte en ettårsavtale med mulighet for forlengelse, men klubb og spiller ble ikke enige.

– Jeg elsker å spille fotball og det ble det ikke så mye av for meg på slutten. Selv om jeg kom inn og var god så fikk jeg ikke sjansen i neste kamp, og da blir det vanskelig.

– Følte du at du fikk den tilliten du fortjente?

– Det får andre vurdere. Treneren tar ut laget, og vi tok sølv, så da kan man ikke skrike så veldig høyt.

Se VGTV-reportasjen: Tror han blir solgt i sommer

Brann-treneren: Ønsket han skulle bli

Dermed gikk turen til Haugesund, hvor han har skrevet under en kontrakt som strekker seg ut 2018-sesongen. Og han har blitt forespeilet mye spilletid.

– De hadde tro på meg ennå, og måten de snakket om meg på stemte veldig godt overens med måten jeg tenker på meg selv. Jeg følte det var riktig å gå hit, forteller han.

Haugesund-trener Erik Horneland er meget fornøyd:

– Han er ekstremt flink til å skape ubalanse hos motstanderen, og så scorer han mye mål. Han har gjort mål gjennom hele vinteren og kommer til å fortsette med det når seriespillet starter, sier Horneland til VG.

Brann-trener Lars Arne Nilsen sier han ønsket at Huseklepp skulle bli i Bergen.

– «Husekleppen» ville vi gjerne ha, men han hadde lyst å spille mer, hos oss hadde han en rolle der han kom inn og gjorde det bra. Og så hadde han lyst å spille mer, og det har han sannsynligvis fått lovnad om i Haugesund. Og det respekterer vi, sier Brann-treneren til VG.

– Hva forventer du av publikum når du kommer tilbake, Huseklepp?

– Det vet jeg ikke. Jeg setter utrolig pris på all støtten jeg har fått gjennom alle årene. Hva de velger å gjøre nå får jeg bare ta som det kommer, svarer mannen med 308 Brann-kamper.