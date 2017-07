Huseklepp forstår «fast» reservestatus i FK Haugesund

HAUGESUND (VG) Han forlot Brann til fordel for Haugesund for å få mer spilletid, men nå har ikke Erik Huseklepp (32) startet en seriekamp siden mai.

Det har blitt et vanlig syn: Erik Huseklepp loffe rundt for seg selv under oppvarmingen før Haugesunds kamper - uten å være en del av de ti utespillerne som spiller five-a-side som en del av de siste forberedelsene før match.

Bergenseren er ute i kulden, har ikke startet en kamp siden 28. mai. Ikke en gang i cupen mot Vard eller i Europa League-kvalifiseringen hvor FKH vant stort, fikk den tidligere Brann-helten ta plass blant de elleve foretrukne. I det avgjorte returmøtet torsdag, var imidlertid Huseklepp med fra start. Uten at det ga scoringer for FKH.



Stresser ikke

I vinter forlot han sitt kjære Bergen. Årsak: Var lei av lite spilletid og ønsket å spille fotball. 32-åringen påstår imidlertid at han ikke tenker særlig over benketilværelsen, men innrømmer at det er dumt.

– Jada, jeg vil alltid spille, jeg. Men nå har vi vunnet en del kamper i det siste, så da er det ikke naturlig å bytte så mye heller, sa lysluggen etter 2-0-seieren mot Tromsø forrige serierunde.



Da ble bergenseren byttet inn i andre omgang, som han har gjort i alle de seks kampene han har startet på benken. På de samme kampene har FKH vunnet fem og spilt én uavgjort.

– Jeg har gjort det bra når jeg først har kommet innpå. Jeg jobber på, og er sikker på å få starte kamper utover sesongen, smiler han, og understreker at han tar situasjonen med knusende ro.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Trener: - Må kommer inn i vår spillestil

FKH har de siste kampene sverget til Shuaibu Lalle Ibrahim alene på topp, og Haris Hajradinovic som hengende spiss bak ham. Det har tilsynelatende funket godt. For etter å ha slitt med å score mål tidligere i sesongen, har det gått over en måned siden sist «Englane» gikk målløse av banen. Det skjedde i samme kamp som Huseklepp startet sist gang – mot Sarpsborg hjemme i ellevte runde.

Trener Eirik Horneland forteller om en situasjon hvor han har flere gode spisser å velge mellom – Huseklepp deriblant.

– Han kommer inn hver kamp, så han er nær å få starte. Men det handler om å bli enda tryggere i vår måte å spille på, forteller FKH-sjefen.

Huseklepp startet elleve av de tretten første kampene for FKH denne sesongen. Grunnen til at han nå er blitt henvist til benken, forklarer Horneland slik:

– Det er en totalvurdering. Vi har et kollektiv vi ønsker å få til å funke, og Erik har mange positive sider å bidra med, så må han jobbe med å komme inn i vår måte å spille på. Det jobber vi med hver eneste dag.

Horneland ønsker en spillestil hvor spissene jobber tett på hverandre, er aggressive og hardtarbeidende.

– Erik må jobbe med å komme enda tettere på spissen ved siden av seg. Også er vi i en herlig konkurransesituasjon på spiss-plassen vår, hvor vi har mange gode alternativer.