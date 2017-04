BEKKESTUA (VG) Millenniumsbarnet Hugo Vetlesen (17) er den første spilleren født etter årtusenskiftet som starter en Eliteserie-kamp. Men han var ikke god nok for G17-landslagets siste samling.

– Jeg synes det er litt rart. Men de har kanskje ikke sett meg så mye i kamp, sier Stabæk-debutanten om at han ikke var med i G17-landslagstroppen som spilte tre EM-kvalifiseringskamper i mars.

– Det er helt utrolig. Det er stort for meg å debutere i Eliteserien, og det er ekstra stort å være den første 2000-spilleren som spiller fra start, sier han.

Søndag kveld spilte han hele kampen da Stabæk vant 3-1 over Aalesund i Eliteserie-åpningen. 17-åringen ble historisk, som den første spilleren født i 2000 eller senere til å spille fra start i en Eliteserie-kamp. Johan Hove, også født i 2000, fikk tre innhopp for Sogndal i fjor, men ingen millenniumsbarn hadde spilt fra start før Vetlesen.

Med god ballbehandling, fin oversikt over spillet og presise pasninger imponerte han mot større og sterkere motstandere.

– Jeg synes det er veldig rart at ikke G17-landslaget har plukket ham opp. Det er et paradoks når man ser at han får starte og spiller bra i Eliteserien. Hvis de har bedre spillere på midtbanen til G17-landslaget enn Hugo Vetlesen, så vis meg det, sier Stabæks sportssjef Inge André Olsen.

G17-landslagssjef Erland Johnsen ønsket ikke å svare på VGs henvendelse om Vetlesen søndag kveld.

– Jeg er litt kynisk

Vetlesen kom til Stabæk fra naboklubben Haslum som 12-åring. Da var han allerde ivrig Stabæk-supporter.

– Det er en drøm som går i oppfyllelse. Jeg har hatt sesongkort siden jeg var seks år gammel og vært på hver eneste hjemmekamp. Det er stort for meg endelig å debutere på A-laget, sier midtbanespilleren på 17 år og én måned.

Han er skuddårsbarn, født den 29. februar 2000, så han har i praksis bare fått feire sin «ordentlige» bursdag fire ganger. Likevel var han frekk og rutinert nok til å kjøre en såkalt «håndballsperre» på Aalesund-forsvarer Adam Örn Arnarson for å hindre ham i å stoppe et Stabæk-angrep. Det førte til at en sint Arnarson tok tak i ham og rev ham ned.

– Jeg er litt kynisk. Jeg har et par gule kort på CVen min. Tjuvtriks er en del av mitt spill. Det er jo smart å gjøre motstanderne sine. Jeg synes nesten bare det er positivt å gjøre andre sure, gliser Vetlesen.

Da blir han avbrutt av kaptein Morten Skjønsberg, som utroper: «Du må aldri si det høyt!»

Se 17-åringens frekke sperretrekk – og den selvsikre forklaringen – her:

Vetlesen (17) er ganske nøyaktig halvparten så gammel som sin kaptein (34). Han var bare åtte år da Skjønsberg, Daniel Nannskog, Alanzinho og Veigar Pall Gunnarsson storspilte seg til seriegull i 2008. Likevel er det med lave skuldre og høy selvtillit at han inntar Eliteserien.

– Jeg er selvsikker. Jeg blir ikke så veldig nervøs når jeg går utpå der, sier Vetlesen.

Han forteller at hans store styrker er teknikken, overblikket og at han er god med begge føtter. Han lar seg inspirere av artistene Xavi og Andrés Iniesta, men låner noen tjuvtriks av Sergio Busquets.

– Hugo har personlighet. Alle unge talenter har ferdigheter, men de må ha personlighet også. Det jeg liker med Hugo, er at han er veldig smart, og at han liker å konkurrere. Han tar gode avgjørelser på banen, sier Stabæk-trener Toni Ordinas.

– Vi har veldig stor tro på ham



Spanjolen tok over Stabæks førstelag i fjor, etter å ha ledet klubbens akademi i flere år. Han har spilt en nøkkelrolle i Vetlesens utvikling.

– Toni har gitt meg sjanser, han tør å bruke meg og er veldig flink til å finne de svake sidene i spillet mitt og forbedre de. Han har vært veldig viktig for min utvikling, sier 17-åringen.

Han har gått litt under radaren. Vetlesen fikk noen kamper for junior- og rekruttlagene til Stabæk i fjor, men var i utgangspunktet en del av G16-stallen. På første A-lagstrening i vinter imponerte han stort, det samme gjorde han i treningskampene – og forrige fredag signerte han sin første proffkontrakt.

– Jeg har stått på hardt, tatt trening for trening og kamp for kamp, og ikke tenkt på at jeg skal imponere som 17-åring, men bare spille bra, prestere og spille mitt spill. Jeg føler ikke at jeg spiller noe annerledes enn da jeg var 13, sier Vetlesen.

«Det er stake i den gutten der», sier sportssjef Inge André Olsen, som kaller Vetlesen for «en type» på grunn av hans evne til å gjøre sleipe, kyniske manøvre på banen. Men han er mest imponert av at han er så flink til å finne rom og være spillbar.

– Vi har veldig stor tro på ham. Det Hugo har klart på kort tid, er å ta et mye høyere nivå enn det han var vant til med G16 i fjor. Han har utviklet seg veldig kjapt, sier Olsen.

Se høydepunktene fra Stabæks 3-1-seier over Aalesund:

Ohi: Et av Norges største talenter

Fotball-Norge stiftet bekjentskap med Hugo Vetlesen denne søndagskvelden på Nadderud, men Stabæk-spillerne har lenge vært oppmerksomme på 17-åringens store talent.

– Det overrasker meg ikke at han gjør det bra. Jeg så at en avis laget en sak som het «se opp for disse talentene», og Hugo var ikke der. Jeg bare satt der og smilte litt for meg selv og tenkte: «Dere vet ikke at dere har glemt kanskje den beste av de ungguttene.» Han gjør en fantastisk kamp i dag, han er uredd, og fortsetter han sånn, så blir han stor og viktig for oss, sier søndagens hat trick-helt Ohi Omoijuanfo.

– Du tror han er et av de største talentene i Norge?



– Ja, helt klart. Jeg skal ikke legge noe press på ham, han er fortsatt ung og kommer naturligvis til å variere i prestasjoner, men jeg er utrolig stolt av det han gjør.

– Han er litt kynisk også?



– Ja, han er rutinert. Han er ung, men han er voksen i hodet. Så han kan det spillet her. Det er utrolig gøy å se ham, sier Ohi.