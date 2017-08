NADDERUD (VG) (Stabæk - Molde 3-2) John Hou Sæter (19) fikk knapt spilletid for Rosenborg etter debuten i 2014. Stabæk-leiren priser seg lykkelig for det.

Da VG spurte Stabæk-trener Toni Ordinas om han ønsket å kåre sitt favorittøyeblikk fra 3-2-seieren over Molde, trengte han ikke lang betenkningstid.

– 1-0-målet vårt. Tempoet, pasningene. Vi hadde selvtillit i det angrepet hele veien frem til John, som avsluttet glimrende, oppsummerte en sprudlende Ordinas.

Da 19 år gamle Hou Sæter havnet i Rosenborg-kulden, tok Stabæk ham inn i varmet. I augustsolen søndag kveld, varmet han hjemmefansen på Nadderud med en iskald avslutning etter 16 minutter.

Anbefalt: Hou Sæter - en del av den gylne 98-årgangen

Etter debutinnhoppet som 16-åring i 2014, fikk Hou Sæter fire innhopp for trønderne i 2015, før han ble lånt ut til Ranheim det påfølgende året.

– Hvor mye vanskeligere er det å være ung i Rosenborg kontra Stabæk?



– Selvfølgelig er nåløyet mye trangere. De har en økonomi som ikke kan sammenlignes, og masse gode spillere, sier Hou Sæter til VG, som fikk avslutte mønsterangrepet med Luc Kassis tunnelpasning og Hugo Vetlesens perfekte stikker som to av innslagene i det oppbyggende spillet før 1-0.

Kassi fylte 23 år søndag. Vetlesen er født i 2000. Hou Sæther i 1998.

– De har en kultur for å bruke og videreutvikle unge spillere, så det gjorde det til et enkelt valg å dra hit, sier Hou Sæter, som ikke vil røpe hvilke andre klubber som ønsket hans tjenester.

Se også: Brochmann ute - har tatt hjertetester



Fikk du med deg denne?

Ohi: – Overrasket

Stabæk var først og fremst effektive mot Molde søndag kveld. De trengte kun tre målsjanser for å score tre ganger. Kassi satte 2-0 like før timen var spilt, før Ohi Omoijuanfo scoret 3-1 fra straffemerket i det 74. minutt.

Ordinas beskriver Hou Sæter på følgende måte:

– Han er en spiller som kan score, sette opp andre. Han kan spille kant, som i dag, eller sentralt i banen. Han har gått rett inn i gruppen.

– Er du overrasket over at Rosenborg lot ham gå?

– Ja, altså, nei, dette er ikke et spørsmål for meg, ler Ordinas.

Eliteseriens toppscorer, Ohi Omoijuanfo, svarer mindre diplomatisk på samme spørsmål.

– Det var dumt av dem, men fryktelig fint for oss. Men jeg er overrasket over at Rosenborg slapp ham. At de ikke vil satse på ham er synd. Han er jo trønder, og drømmen for alle trøndere er jo å spille for Rosenborg, sier Omoijuanfo til VG.

Vålerenga: Nedrykksspøkelset nærmer seg etter formsvikt

Effektivt Stabæk

Omoijuanfo satte det som ble matchvinnerscoringen fra straffemerket. Fredrik Brustad reduserte til 2-3 like før slutt.

Da Stabæk holdt unna, innkasserte de en kjærkommen trepoenger på hjemmebane.

Siden bæringene åpnet sesongen med tre strake hjemmetriumfer, hadde de kun rasket med seg fem av 21 poeng fra Nadderud før søndagens kamp.

Mot Molde var de effektive. Og Molde det stikk motsatte, samtidig som Rosenborg snublet mot Haugesund.

– Det er dårlig av oss. De scorer altfor mange mål. Vi skal ikke slippe inn tre mål når vi møter Stabæk. Det er så sykt dårlig at jeg bare er irritert nå, sier en frustrert Sigurdarson etter kampen.

Han stod for kampens vakreste scoring, med sin redusering til 1-2.

Forrige serierunde sendte Bendtners perlemål Molde på hodet ut av gullkampen: