Hoseth tilbake i Eliteserien etter 22 måneder: – Jeg passer ikke i 2. divisjon

SOGNDAL (VG) Magne Hoseth (36) sier han elske å trene, og håper comebacket i Eliteserien for Kristiansund er starten på flere år på toppnivå.

– For jeg passer ikke i 2. divisjon. Jeg er en spiller som slår på en- og to touch, da trenger jeg et lag rundt meg. Det var mange veldig gode spillere i Notodden, men det var ikke nok.

– Jeg vet ikke hvor lenge jeg kan holde på. Alt avhenger av kroppen. Klarer jeg å holde meg skadefri, kan jeg ha flere gode år foran meg. Motivasjonen er i alle fall ikke noe problem, for jeg elsker å trene, sier mannen fra Averøy, som nå er tilbake på Nordmøre for å hjelpe Kristiansund med å berge plassen.

Foreløpig har han signert kontrakt ut sesongen og bosatt seg i Molde.

Sist han spilte i Eliteserien var for nesten to år siden, da med Aalesund.

Vil bidra med direkte spill

Hoseth gjorde eliteseriecomeback da han fikk 18 minutter som innbytter mot Sogndal i august, i en kamp Kristiansund var svært tafatte. Etterpå snakket han med VG om høstens redningsprosjekt:

– Jeg kan blant annet bidra med direkte pasninger i lengderetningen, spille gjennom medspillerne slik at vi kan skape sjanser. Jeg kan bidre med å vende spillet fra side til side. Jeg håper jeg kan skaffe laget noen målpoeng etter hvert, sier han.

Hoseth er en merittert spiller med en fortid i klubber som FC København, Vålerenga, Aalesund, Stabæk og Molde. Han er seriemester med Vålerenga en gang og med Molde tre ganger. Han har 22 A-landskamper for Norge.

Han har planer om å bruke erfaringen sin både i garderoben og på banen i sin nye klubb.

– Erfaring som vi ikke har

Kristiansund-trener Christian Michelsen sier han gleder seg til å få Hoseths erfaring i gruppen.

– Vi har 25 spillere og for meg er alle like viktige. Men klart at Magne har en erfaring som vi ikke har så mye av ellers, sier treneren til VG.

Han avviser å spekulere i Hoseths videre muligheter i klubben etter denne sesongen.



