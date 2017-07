Høytsvevende kanarifugler forverret Godset-krisen

(Lillestrøm – Strømsgodset 2–0) Erling Knudtzon (28) og Chigozie Udoji (30) skjøt Strømsgodset dypere inn i nedrykksstriden.

Strømsgodset har alvorlig motvind, og lørdag tiltok styrken i kastene da drammenserne gjestet et sommerglissent Åråsen.

0 Lillestrøm 0 Strømsgodset

For mens Strømsgodset nå står med to poeng på de fire siste kampene og har begge bena godt plantet i nedrykksstriden, flyter Arne Erlandsens menn på sommerlig oppdrift.

Lørdag sørget spissparet Erling Knudtzon (28) og Chigozie Udoji (30) for tre nye poeng, og ni av tolv på de fire siste rundene.

Etter 32 minutter kunne bulgarske Udoji for andre gang denne sesong feire en seriescoring, og dro frem akrobatikk man ikke ser hver dag i Eliteserien.

30-åringen satte frem brystkassen på et oppspill fra Ifeanyi Matthew, lot ballen falle nesten ned til gresset før han banket den mellom stolpen og Espen Bugge Pettersen.

Tre minutter før pause ble lørdagen enda tyngre for drammenserne, da Erling Knutdzon luktet en retur fra Espen Bugge Pettersen etter et skudd fra Ifeanyi Matthew. Spissen var raskest fremme og headet iskaldt over Bugge på halvdistanse.

POENGNØD: Tor Ole Skulleruds (til høyre) Strømsgodset har kun tatt ett poeng i snitt halvveis ut i årets sesong. Lørdag måtte han og assistent Håkon Wibe-Lund se laget tape nok en gang. Foto: Audun Braastad , NTB scanpix

Fikk du med deg denne? Bugge Pettersen beklager finger til fansen: – Jeg overreagerte

Tidlig gavepakke til Godset

Et kvarter ut i kampen forærte Sefan Antonijevic gjestene en real gratissjanse, da han som bakerste mann skled i et tilsynelatende enkelt mottak.

Marco Tagbajumi luktet lunten og fikk ballen til Fransisco Junior, som så stakk gjennom Tokmac Nguen. Kantspillern la an og fyrte løs, men treverket over Arnold Otieno reddet Lillestrøm.

Ti minutter senere ble det ordentlig fyr i Lillestrøm-supporterne, da Jakob Glesnes satte benet foran Erling Knudtzon i gjestenes 16-meter. Dommer Kai Erik Steen vinket spillet videre, til store protester fra de gule.

Etter 32 minutter kunne hjemmefansen vende oppmerksomheten bort fra dommeren, og mot sin egen spiss: Chigozie Udoji.

Har du lest denne? Elleville Deila tok oppgjør med norsk fotball etter LSK-triumfen

Gul sjansefest

Fem minutter ut i andre omgang burde Knudtzon trillet inn sin andre scoring for kampen, da Fredrik Krogstad nydelig hælflikket ham gjennom i feltet.

LSK-kapteinen dro med seg ballen forbi Bugge Pettersen, men satte avslutningen i stolpen og ut.

De gulkledde fortsatte å fyre løs mot gjestenes mål, mens Strømsgodset-spillerne nesten helt så ut til at de hadde gitt opp.

Lillestrøm greide ikke å pynte mer på seieren, men fikk stående applaus av hjemmedansen etter kampslutt. De klatrer med 2-0 opp på 20 poeng. Strømsgodset blir stående på 15 etter 15 serierunder.

Les også: Flo erkjenner feilgrep – her er Godsets nye plan

Espen Bugge Pettersen fikk nok av egne fans hjemme mot Molde: