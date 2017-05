Høyt oppe etter ny seier: – Vi feier over dem

ÅLESUND (VG) (AaFK – Sandefjord 2-0) Edwin Gyasi og «Mos» ble for mye å håndtere for et tafatt Sandefjord-lag, som måtte se seg rundspilt og slått på Sunnmøre.

– Vi dominerte fullstendig. Det var kun et spørsmål om tid før vi skulle score i førsteomgangen, sier Edwin Gyasi til VG etter kampen.

Og det tok ikke lang tid før tangotrøyene satte den første bak en for dagen svært opptatt Ingvar Jonsson i Sandefjord-buret. Mostafa Abdellaoue banket inn 1-0 på straffespark etter at Joackim Olsen Solberg handset i eget felt; en perfekt bursdagsgave til AaFK-trener Trond Fredriksen.

– Jeg er mest fornøyd med måten vi går ut av startblokkene på. Vi feier over dem og kunne fort scoret flere mål, forteller han fornøyd.

Han hadde i alt lite å utsette på utførelsen av kampen.

– Vi scorer mål og holder nullen. Jeg er veldig fornøyd med måten vi framstår på.

– Har kun med oss å gjøre

Lars Bohinen var av den oppfatning at det i større grad var laget hans som ødela for seg selv, framfor at Aalesund var ekstremt gode.

– Dette har ikke noe med Aalesund å gjøre. Det er vi som ikke klarer å håndtere kampen. Vi har møtt lag som har kommet hardt ut før vi, men denne gangen klarer vi ikke det. Det dreier seg om at vi må være litt mer kyniske i situasjoner i starten av kampene.

Sandefjord kom noe mer med i kampen etter hvert, men så smalt det andre veien igjen. Edwin Gyasi fikk gå og gå uten noe nevneverdig Sandefjord-press, og lynvingen klinte til slutt ballen i mål via tverrliggeren. Passiviteten til Bohinens menn var det som irriterte han mest.

– Vi er ikke i forkant og leser ikke situasjonene før de skjer. Det var styrken vår de første kampene i år. Vi mangler et overskudd mentalt og fysisk, og det gjør at vi er der ballen allerede har vært. Man blir reaktiv i stedet for proaktiv, mener treneren.

Mener lagkameratene burde scoret flere

Hvis det var noe man skulle utsette noe på, fra et oransjeblått ståsted, mener Gyasi at AaFK burde lagt flere baller i nettet bak Jonsson. Han kommer ikke med rent få eksempler på situasjoner.

– "Mos"(Abdellaoue journ.anm) bommet på to store sjanser. Det samme gjorde Marlinho. Thrandarsson burde scoret på hodet også, smiler Nederlenderen.

Personlig er også Gyasi svært fornøyd med sin egen forestilling etter å ha scoret i to kamper på rad og blitt kåret til banens beste av VG i begge to.

– Jeg er veldig glad for at jeg er viktig for laget. Jeg kommer kun på banen for å nyte det, og i dag gjorde jeg virkelig det, sier vingen.

Tannløst Sandefjord

Det var mange som trodde Sandefjord skulle komme ut som et helt annet lag etter hvilen. Men det var ikke mye bedring å spore hos bortelaget. Etter de to scoringene til Aalesund i førsteomgangen, registrerte gjestene kun to sjanser.

Et frispark fra Joackim Olsen Solberg ble parert av Andreas Lie, mens Kastrati og Lorentzen var nære på å pirke inn en redusering for Sandefjord mot slutten. Utover det, kom aldri Bohinens lag til noen store muligheter, og kampen endte 2-0.

Resultatet tar Aalesund så høyt som 6. plass i Eliteserien, mens Sandefjord nå ligger på 9. plass med 13 poeng når en tredjedel av sesongen er unnagjort.