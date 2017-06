Høiland i forhandlinger med Viking

Strømsgodset har gitt Tommy Høiland (28) lov til å forlate klubben. Nå er spissen i forhandlinger med Viking.

VG skrev i januar at Tommy Høiland var åpen for en retur til sin tidligere klubb Viking. Nå er den fotrappe angriperen nær ved å få ønsket sitt oppfylt. Høiland ønsker ikke å kommentere saken, men VG vet at det pågår forhandlinger mellom partene.

Det gjenstår imidlertid for Viking å bli enig med 28-åringen om hans personlige betingelser. Som tidligere opplyst, kjenner VG til at Høiland tjener 70 000 kroner i måneden i Strømsgodset og at han skal være villig til å skrive under på en lignende avtale i Stavanger.

– Det er dialog, bekrefter Viking-direktør Eirik Henningsen i en tekstmelding til VG.

Vil forsterke

Viking fikk en sportslig opptur med den uhyre viktige 2-1-seieren over Kristiansund før landslagspausen. Klubben er samtidig innstilt på at det vil bli en tøff kamp for å overleve i Eliteserien. Før helgens oppgjør mot Lillestrøm på Åråsen har blåtrøyene fem poeng opp til Strømsgodset på trygg grunn.

Derfor er trener Ian Burchnall på jakt etter forsterkninger, og Høiland er ønsket i en rolle i engelskmannens angrep fra og med neste måned. For spissen vil uansett ikke være spilleberettiget for Viking før overgangsvinduet åpner 21. juli.

Kilder forteller til VG at en avtale mellom partene heller ikke vil komme i stand før tidligst neste uke.

Høiland kunne gå gratis

VG fikk i vinter opplyst at Strømsgodset hadde signalisert at de var villige til å slippe Høiland gratis – til tross for at han da hadde to år igjen av kontrakten.

Fem måneder senere ønsker ikke sportssjef Jostein Flo å kommentere om drammenserne lar Høiland gå vederlagsfritt, men bekrefter at Høiland har fått grønt lyst til å forhandle om en overgang med klubben han var i fra 2008–2011.

– Tommy har fått lov til å diskutere med Viking, forteller Flo i en kort kommentar til VG fredag ettermiddag.