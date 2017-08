Høiland etter overtidsnedtur: – Fortjente ikke så mye mer i dag

(Aalesund - Viking 1-1) Tommy Høiland (28) så ut til å sikre Viking tre særdeles viktige poeng i bunnstriden, helt til hjemmelagets Anthanassios Papazoglou (29) steg til værs på overtid.

Ingen Viking-spillere klarte å markere ut Aalesund-spissen i en kampens aller siste berøringer på ballen. Den høyreiste grekeren takket og bukket for sjansen, før han stanget inn 1-1 i det aller siste overtidsminuttet.

– I noen kamper har vi vært uheldige, men vi fortjente dette litt i dag. Vi spilte ikke bra og ga vekk ballen mye. Jeg synes vi «ba litt om det» i andre omgang og falt altfor dypt i banen, oppsummerer Viking-trener Ian Burchnall overfor Eurosport.



– Vi klarte ikke å spille nok på deres banehalvdel i andre omgang. Når de da kaster inn høye spisser og slår mye innlegg, så ble det vanskelig. Vi må prøve å vinne hjemmekampene våre i hvert fall. Vi trenger tre poeng. Kampen mot Brann blir meget viktig, sier han videre.

– Surt



For Viking er på desperat poengjakt. Sogndal tapte fredagskampen mot Sandefjord, i tillegg til tok Kristiansund kun ett poeng mot Sarpsborg 08 søndag kveld. Mandag møter bunnlaget Tromsø Vålerenga.

Seier og tre poeng ville vært perfekt for Stavanger-klubben. Slik gikk det altså ikke.

– Det er selvsagt surt at det glapp på slutten. Men jeg synes ikke vi fortjente så mye mer i dag, vi var faktisk litt heldige som slapp unna med uavgjort. Vi inviterte dem inn i kampen igjen, sier målscorer Tommy Høiland til Eurosport.

Høiland-scoring



Viking har hatt et godt tak på Aalesund på Color Line Stadion de siste årene. Siddisene har faktisk tre seire på rad siden 2014. Det var heller ingenting som tydet på at den rekken skulle brytes de første 40 minuttene av dagens oppgjør.

Da handlet nemlig alt om Viking.

Gjestene dominerte banespillet og skapte det som var av sjanser. Derfor tok de også ledelsen fullt fortjent etter et snaut kvarter.

Et presist slått innlegg fra André Danielsen fant veien til Tommy Høiland på bakerste stolpe. Mannen som «re-debuterte» for Stavanger-klubben med scoring mot Lillestrøm sist uke, hadde ingen problemer med å sette inn nok et mål, denne gangen fra kort hold.

MÅLTYV: Vikings Tommy Høiland (midten) og lagkameratene feirer 0-1 mot Aalesund på Color Line Stadion søndag. Foto: Svein Ove Ekornesvåg , NTB scanpix

Fyrverkeri

De neste 25 minuttene produserte vertene ingenting. Trener Trond Fredriksen mente i pausepraten med Eurosport at laget «sov». De siste fem minuttene av første omgang ble imidlertid et fyrverkeri sett med AaFK-øyne.

Først da Sondre Fet fant Mustafa «Mos» Abdellaoue med en meget presis gjennombruddspasning. Aalesund-spissen snek seg mellom de to Viking-stopperne, men avslutningen fra kort hold gikk rett på keeper Iven Austbø.

Minuttet senere sendte Vebjørn Hoff av gårde et skudd fra distanse. Det var så hardt – og så presist – at en Austbø i full strekk «kun» fikk slått ballen i tverrliggeren og ut. Og som om ikke det var nok, så fikk hjemmelaget en siste sjanse på overtid av omgangen. «Mos» var først på et innlegg fra Mikkel Kirkeskov, men Austbø reddet Viking nok en gang helt nede ved stolperoten.

Sen utligning



Men selv om trener Fredriksen ønsket det, så var det langt mellom høydepunktene i den andre omgangen.

Viking var nære å øke ledelsen og dét opptil flere ganger.

Først da Samuel Adegbenro fant rekkekamerat Fredrik Torsteinbø med et perfekt innlegg i det 48. minutt. Det burde stått 2-0 da, men angriperen fikk ikke stokket beina skikkelig foran det åpne målet. Torsteinbø så heller at ballen gikk mellom beina på ham selv og rullet ut på motsatt side.

Deretter var André Danielsen nære med et godt slått frispark, før innbytter Steffen Ernemann ved to anledninger kunne punktert kampen i løpet av det siste kvarteret.

I stedet ble Papazouglou Vikings mareritt på overtid.

– Det var deilig å score, som spiss er det jobben min, men det var ekstra deilig når det skjedde i siste sekund, sier grekeren til Eurosport.