Høiland enig med Viking: – Har alltid visst at jeg skulle tilbake

Tommy Høiland forlater Strømsgodset. 28-åringen er enig med Viking om en kontrakt ut 2020.

– Det føles veldig bra. Jeg har alltid visst at jeg ville tilbake en gang for å revansjere mitt forrige opphold i klubben. Denne gangen håper jeg å bidra mye mer enn sist, forteller Høiland til VG sent mandag kveld.

Etter flere dager med forhandlinger, har 28-åringen blitt enig med Viking om 2,5-årskontrakt. Bare en medisinsk test gjenstår før avtalen kan signeres. Det betyr at jærbuen igjen skal ikle seg den mørkeblå Viking-drakten, etter tidligere å ha spilt for klubben fra 2008–2011.

– I min beste alder

Høiland hadde opprinnelig 1,5 år igjen av kontrakten med Strømsgodset, men slippes nå til Viking.

Rogalendingen har fått få sjanser under Tor Ole Skullerud i Drammen denne sesongen. Nå ser han frem til å vise hva han er god for i Stavanger.

– Jeg er i min beste alder. Jeg gleder meg til å spille på Viking stadion igjen, forteller Høiland.

