Høiland: - Det begynner å haste med å vinne fotballkamper

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord – Viking 3-1):Viking går en blytung høst i møte med sju poeng opp til kvalifiseringplass etter å ha mistet ledelsen nok en gang.

To raske mål fra Carlos Grossmüller og ett fra Sandefjords toppscorer Flamur Kastrati snudde kampen etter at Viking hadde tatt ledelsen ved debutant Ghislain Guessan.

Sammen med Kristiandsunds nedsabling av Tromsø (4-0) gjør det at Viking nå har sju poeng opp til kvalifiseringsplassen med ni runder igjen - en formidabel oppgave for et lag som ser mer og mer hjelpeløst ut.

Gremmer seg over feil

- Det er mulig, men det er klart det begynner å haste med å vinne fotballkamper, sier Tommy Høiland til VG.

Viking-spissen jobbet og slet kampen gjennom, men var aldri i nærheten av å skape noe foran mål. I andre enden skapte lagkameratene flere muligheter for Sandefjord gjennom regelrett slurv og mangel på konsentrasjon.

- Vi må bli mer kyniske. Vi starter bra, men så får vi én i trynet rett etterpå. Det er kjipt. På det andre målet starter det med et innkast og er litt frem og tilbake før de plutselig er alene, og det tredje er personlige feil. Det har vi ikke råd til, sier Høiland.

- Har fortsatt tro på at vi kan greie det

Foruten scoringen hadde faktisk ikke Viking en eneste sjanse. Laget virket motløse så fort de fikk to scoringer i mot, og da Sime Gregov fikk sitt andre gule kort forut for straffesparket Kastrati satte i mål - var det ikke mye tro igjen.

- Vi kan ikke fortsette å skape problemer for oss selv. Det er det vi gjør på baklengsmålene. Og så må vi bli bedre til å kontrollere kampene når vi tar ledelsen, sier Viking-trener Ian Burchnall.

Han bedyrer imidlertid at ingen har gitt opp, selv om holdningene mot slutten av kampen var langt fra betryggende.

- Vi så slik ut fordi vi spilte 10 mot 11 og lå under 3-1. Vi har fortsatt tro på vi kan greie det, sier Burchnall.

Mål fra spissdebutanten

Det begynte imidlertid bra for gjestene fra Stavanger. Etter et knapt kvarter spilt tok debutant Ghislain Guessan ned et langt oppspill, hadde Lars Grorud i kroppen, men fikk plutselig all verdens med plass da Sandefjord-stopperen valgte å ta ut dybde.

Dermed kunne den franske spissen legge ballen til rette på 20 meter, stille inn siktet og plassere ballen i mål helt nede ved keeper Ingvar Jonssons høyre stolpe.

- Det er mulig jeg skulle drøyd det litt før jeg falt av, men det kom et løp på utsiden. Uansett har vi en god egenskap i laget i år, der vi bare fortsetter å gjøre det vi skal og har tro på det, selv om vi havner under, sier Grorud.

Sandefjord-kapteinen spilte sin første kamp fra start etter å ha slitt med en blodsykdom siden i fjor. I mellomtiden har Sandefjord forsterket med blant andre Carlos Grossmüller, og mot Viking var det den 34-årige uruguayaneren som stjal showet.

På ett kvarter i første omgang scoret han to ganger: Først da han plasserte ballen forbi Viking-keeper Iven Austbø og helt nede ved stolpen bare fire minutter etter Vikings ledermål, så da da han alene med Austbø dro en frekk tunnel.

Dobbel-tabbe

Viking virket fullstendig hjelpeløse etter de to baklengsmålene og greide knapt å spille seg ut av eget forsvar. Lange baller mot spissene traff aldri der de skulle, og Sandefjord fikk sette vedvarende press helt til pause.

I annen omgang prøvde Viking å flytte kantspillerne sine høyere i banen, men to tabber på rappen ødela effektivt alle håp om poeng. En time var spilt da Iven Austbø sendte et utspill rett i Kastrati som tok med seg ballen inn i feltet. Sandefjord-spissen slo en pasning på tvers inn foran mål der Sime Gregov først hadde kontroll, men nølte akkurat lenge nok tila at Håvard Storbæk fikk en tå på ballen.

Da Gregov oppdaget faren og strakk ut foten, la han Storbæk i bakken - og fikk både sitt andre gule kort og straffespark i mot.

Det satte Flamur Kastrati via hanskene til Austbø og i mål. Den siste halvtimen ble et pliktløp fra begge lag der ingen virket å ha oppriktig tro på et annet resultat - og det kan fort bli et bilde på resten av Viking-sesongen.