Hevder minst ti toppdommere nekter å dømme med Edvartsen

Ifølge TV 2 har en rekke norske dommere varslet at de ikke lenger ønsker å dømme med Svein-Erik Edvartsen (37).

Kanalen hevder å vite at «flere dommere – minst ti – har gitt beskjed til NFF om at de ikke lenger ønsker å være dommer så lenge Edvartsen er en del av teamet».

Les også: Edvartsen-striden fortsetter: – Krevende

Rapportene kommer dagen etter at Terje Hauge innkalte alle hoved- og assistentdommere i Eliteserien til et krisemøte på Gardermoen for å snakke om Svein-Erik Edvartsen, som også var til stede på møtet.

Edvartsen har så langt ikke ønsket å kommentere konflikten.

Lest denne? Dommerkollega kritiserer Edvartsen: – Lite lojalt

VG har vært i kontakt med flere personer som deltok på møtet, men ingen av dem ønsker å avsløre detaljer om hva som ble diskutert.

Innstillingen fra dommerne ble sendt til NFF rundt klokken 12 torsdag. Fotballforbundets konkurransedirektør Nils Fisketjønn, som deltok på onsdagens krisemøte, bekrefter overfor VG at de har mottatt innstillingen.

– Den er mottatt. Vi vil da bruke den nødvendige tiden på å saksbehandle den, og ønsker ikke å gi noen kommentarer utover det.

– Kommer det frem i innstillingen at flere dommere nekter å dømme med Edvartsen, slik TV 2 hevder å vite?

– Vi ønsker som sagt ikke å kommentere noe mer om saken.

– Når kan vi forvente å få vite flere detaljer om saken?

– Det vil vi komme tilbake til.

Dette sa Ola Hobber Nilsen, leder i Norsk Fotballdommerforening, etter onsdagens krisemøte om Edvartsen:

Eliteseriedommer Tom Harald Hagen brøt tirsdag tausheten og gikk ut mot kollega Edvartsen etter de siste ukers omtaler av «dommerstriden».

– Svein-Erik Edvartsens håndtering i media de siste ukene er i manges øyne svært uheldig. Mange kollegaer oppfatter at han har satt egne interesser foran dommerkollegiet og dommermiljøet, skrev Hagen i en e-post til TV 2.

Bakgrunn: Edvartsen i konflikt med dommersjefen

Striden mellom Edvartsen og dommersjef Terje Hauge ble tilsynelatende løst i helgen, men saken blusset opp igjen tirsdag da de andre dommene kom på banen.

Uenighetene startet da dommerkollega Svein Oddvar Moen hentet en av Edvartsens assistenter til sitt dommerteam. Ifølge VGs kilder antok Edvartsen at han da sto først i køen til å velge seg en ny assistentdommer, siden han er rangert som Norges nest beste FIFA-dommer. Men slik gikk det altså ikke.

På toppen av dette ble Rune Pedersen fjernet som Edvartsens personlige dommermentor og erstattet av nettopp Terje Hauge. Konflikten har ført til at Edvartsen ikke har dømt en eneste kamp i Eliteserien denne sesongen.

Saken oppdateres!