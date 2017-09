Hevder landslagsspiller Hovland returnerer til norsk fotball

Even Hovland (28) skal være klar for Eliteserie-klubben Sogndal etter å ha vært kontraktsløs i sommer.

Det er Eurosport som melder at den norske midtstopperen returnerer til norsk fotball.

Sogndal har kalt inn til pressekonferanse mandag klokken 14.00 på Fosshaugane Campus, og etter det Eurosport erfarer, er det Even Hovland som skal presenteres som Sogndal-spiller.

Den 28 år gamle midtstopperen har vært klubbløs etter at den tyske klubben Nürnberg ikke ga ham ny kontrakt i sommer. Dersom han mandag presenteres som Sogndal-spiller, vender han hjem til Sogndal etter tre år i Tyskland. Han fikk 93 kamper og scoret åtte mål for klubben fra saftbygda.

Har jaktet Hovland hele sommeren



Sogndal-trener Eirik Bakke har tidligere i sommer bekreftet overfor VG at klubben har vært i dialog med Hovland, og at de hadde gitt ham et kontraktstilbud. Bakke var da optimistisk med tnake på å få til en avtale med midtstopperen, på grunn av familierelasjoner.

VG snakket med Hovlands svigerfar Rasmus Mo etter kampen mot Odd i juni, og han bekrefter at familien vurderer en fremtid i Sogndal nær foreldre og besteforeldre. Hovland har tidligere sagt både i en podcast og en sak i Sogn Avis at han åpner for en retur.

I juni var Hovland tilstede på Fosshaugane Campus og så Sogndal spille 0-0 mot Odd. Etter kampen var Hovland ordknapp i en sms til VG:

– Alltid kjekt med familie i nærheten, men det spiller ikke så mye inn på valget vi skal ta i sommer. Det er lite å si bortsett fra at jeg har fått et tilbud fra dem.

Bakke har tidligere understreket at de har strukket seg langt for å hente Hovland «hjem», noe Vålerenga også skal ha vært interessert i. Landslagsstopperen skal imidlertid ha invistert i bolig i Sogndal.

Hovland spilte for Sogndal i perioden 2007-2011, før han gikk til Molde, og deretter til Tyskland. Tilværelsen som klubbløs førte til at han mistet landslagsplassen, da landslagssjef Lars Lagerbäck vraket ham til troppen mot Tyskland og Aserbajdsjan.

Sogndals sportssjef Håvard Flo har tidligere sagt til VG at han tror Sogndal kan være et fornuftig valg for Hovland.

– Han er i en situasjonen der det kanskje har gått litt trått på klubblaget og han har hatt noen litt dårlige prestasjoner på landslag. Jeg er sikker på at kommer han til oss og vi får jobbe med ham, vil det åpne seg fine muligheter for ham frem i tid, sier Flo og sammenlikner en Hovland-sigering med sin egen hjemkomst til Sogndal.

VG oppdaterer saken!

