Herrem knuste konkurrentene i kjendisligaens første runde

Håndballstjernen Camilla Herrem (30) har kommet suverent best i gang i VGs kjendisliga på Eliteserien Fantasy.

Den norske landslagsspilleren, som til daglig spiller klubbhåndball i Makedonia, leder kjendisligaen med imponerende 80 poeng etter første runde i Eliteserien.

Tre spillere bidro spesielt til at det ble en jubelrunde for Herrem: Sarpsborg-midtstopper Sigurd Rosted sanket 17 poeng takket være to mål mot Sogndal; Stabæk-spiss Ohi Omoijuanfo fikk 16 poeng etter sitt hat trick mot Aalesund; og Sarpsborg-spiss Jonas Lindberg fikk 9 poeng, men den poengsummen dobles fordi han var kaptein på Herrems lag.

Til VG forteller Herrem hvordan hun vil feire en eventuell seier i kjendisligaen:

– Da blir det stor fest på Sola, det må jeg si. Det skal feires skikkelig. Da skal jeg invitere alle de som var med.

Marcus knuser Martinus

Popstjernetvillingene Marcus & Martinus er også med i kjendisligaen. Marcus kom betydelig bedre ut av første runde enn sin tvillingbror; Laget hans, Marcus FC, sanket hele 70 poeng, noe som holder til andreplass etter én runde. For Martinus ble det en mer beskjeden 16. plass med 40 poeng.

VGTV-profil Mads Hansen ser ut til å ha hatt et poeng da han sa at han hadde klokkertro på Marcus, men ingen tro på Martinus' Fantasy-ferdigheter.

Tidligere Barne-TV og Idol-programleder Markus Bailey gikk offensivt ut og meldte at han «tar jobben» til VGTVs Bernt Hulsker hvis han slår ham i Fantasy. Bailey er i hvert fall godt i gang; hans 67 poeng holder til en foreløpig tredjeplass i kjendisligaen.

– Som Arsenal-supporter er det deilig å kunne kjempe om tittelen ett sted, sier Bailey, som valgte Rosenborg-stjernen Nicklas Bendtner som kaptein.

Skuffet Olset: – Mye å lære

Det ble derimot en tung start på Fantasy-sesongen for NRK Sportens programleder Carina Olset. Etter bare 29 poeng i førster runde, ligger hun på jumboplassen i kjendisligaen.

– Det er litt skuffende og jeg har tydeligvis mye å lære. Men jeg er på ferie uten PC og fikk ikke gjort de siste nødvendige endringene før runden, så jeg lover å komme sterkere tilbake når jeg får tilgang til datamaskin igjen, sier Olset.

Tromsø-supporteren valgte tre spillere fra favorittlaget, deriblant to i startoppstillingen, og innrømmer at hun kanskje må begynne å legge fra seg klubbfølelsene når hun tar ut laget sitt.

Valget av Fredrik Semb Berge som lagkaptein var heller ikke et sjakktrekk; Odd-stopperen scoret selvmål i 3-0-tapet mot Rosenborg og sørget for to minuspoeng til Olsets lag.

– Jeg har ingen tvil mye å gå på, sier programlederen, som retter blikket opp og frem:

– Målet er nå å gå forbi Emil Iversen og aldri se meg tilbake etter det.

Her kan du se de beste og verste lagene etter første serierunde i VGs kjendisliga:

