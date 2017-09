Herman Stengel vil vente med ny VIF-kontrakt

Herman Stengel (22) har fått tilbud om ny kontrakt med Vålerenga, men vil foreløpig ikke signere for klubben.

Midtbanespilleren har vært misfornøyd med antall minutter han har fått på banen denne sesongen.

– Jeg har sagt at jeg må spille og at det er spilletid som er viktig for meg. Det har jeg sagt hele veien.

– Er det mangel på lovnad om spilletid som gjør at du ikke har signert ny kontrakt?

– Det er ingen som kan love deg spilletid, men det er det jeg er ute etter og det er det jeg jobber hver dag for utpå her, sier Stengel etter trening på Vålerenga kultur- og idrettspark onsdag.

22-åringen sier han har en god dialog med Ronny Deila og daglig leder i Vålerenga Fotball Erik Espeseth. I tillegg snakker han jevnlig med sin agent Jim Solbakken.

– Hva er alternativene dine?

– Jeg har ikke pratet med noen. Jeg har fokus på å spille mest mulig og hjelpe laget til å få flest mulig poeng.

– Klubben går ikke under



Ifølge Vålerenga-trener Ronny Deila ble Stengel tilbudt ny kontrakt rundt månedsskiftet juli, august.

– Han fikk et tilbud og mente at han ville vente, og det er helt fair det. Da får vi bare vente og se. Han vil spille mer, selvfølgelig, og det må han vise seg god nok til.

Stengel har spilt 15 kamper for Vålerenga så langt denne sesongen, i åtte av dem har han kommet inn fra benken. Men Deila sier han har tro på at Stengel kan bli en viktig spiller for hovedstadslaget dersom han velger å fornye kontrakten.

– Klubben går ikke under om det ikke skjer. Men vi er glad i Herman og mener han er en bra fotballspiller, og så får vi se hva som skjer videre. Har han ikke lyst til å være her så får han gå et annet sted.

Usikker fremtid for kapteinen



I sommer sto fire spillere som har vært sentrale for Vålerenga denne sesongen med utgående kontrakter. Siden den gang har Jonatan Tollås Nation signert en ny avtale som strekker seg ut 2020-sesongen, mens Stengel altså har fått et tilbud fra klubben.

For veteranene Enar Jääger (32) og Christian Grindheim (34) er fremtiden mer usikker.

– Vi må se an om kroppen tåler videre spill. Så langt har Enar vært tilgjengelig nesten hele sesongen og Christian har komme mer og mer, og det er sånt som er viktig. Kvaliteten er det ikke noen tvil om, sier Deila.

Kaptein Christian Grindheim erkjenner at han ikke har flust av valgmuligheter og tar gjerne imot et tilbud fra VIF.

– Jeg vet at jeg er i en alder der sånne ting tar litt tid, så det har jeg ingen problemer med. Jeg vet at kroppen kommer til å holde noen år til, så får vi se om jeg er en del av planene deres.

Ronny Deila har fått kritikk for at troppen hans er dårlig bygget opp, og har svart at det er store omveltninger i vente. VIF-treneren avviser at det ikke er plass til spillere som er i 30-årene i laget han bygger på Valle.

– Vi trenger rutine. Det nytter ikke å ha en gjeng med unggutter hvis du ikke har noen som har trygghet og kan vise vei, og der er både Enar og Christian viktig, sier Deila.