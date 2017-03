Her er Rosenborgs Bendtner-plan

MARBELLA(VG) Mest mulig kamper, så fort som mulig. Slik skal Rosenborg få sitt nye stjernekjøp, Nicklas Bendtner (29), i form til å sende trønderne ut i Europa.

Hvis noen trodde Kristiansund og Tromsø borte blir for lite for stjernen Nicklas Bendtner, så var det riv ruskende galt.



Iallfall skal sjefen tas på ordet:

– Nicklas er her for å spille. Han skal ut i mest mulig kamper. Og vi skal sørge for at det skjer fortest mulig, sier trener Kåre Ingebrigtsen til VG.

Og dansken som har spilt på storstuer som Allianz Arena og Juventus Stadium, har selv ingenting imot å dra til Alfheim.

– Hvis man mangler motivasjon til å spille fotball, så kan man slutte, sa 29-åringen til pressen mandag. Og påpekte at han er klar for å spille kamper igjen.

Men ikke allerede i morgen. Rosenborg møter finske HJK Helsinki til treningskamp i Marbella. Den kampen kommer akkurat litt for tidlig.

– Han har vært her i et døgn. I tillegg har han vært skadet, sier Ingebrigtsen.

På søndag står Hafnarfjördur på motsatt banehalvdel. Allerede da kan Bendtner være å se i sin nye RBK-trøye med nummer ni på ryggen.

- Det kan være han blir involvert der ja.

Lykkes det? Nicklas Bendtner: – Tror jeg blir en suksess her

Rikelig med angripere

Nicklas Bendtner, Milan Jevtović, Elba Rashani, Yann-Erik de Lanlay, Pål André Helland, Matthías Vilhjálmsson og Mushaga Bakengs er bare noen av de som kan spille i de fremste rollene hos trønderne. De to sistnevnte kunne nok gjerne sett at de fikk sjansen som midtspiss.

– «Mush» (Bakenga) har spilt mest på kant, men vært inne som spiss i ny og ne. Matthías kan spille både spiss, midtbane og stopper, sier Ingebrigtsen.

Det er ikke en så stor bredde nå at du vil få trøbbel med å finne plass til alle?

– Det blir ikke noe problem å finne spilletid. Vi vet at vi må ha en stor gruppe for å sloss på alle fronter. Med det programmet vi har så må vi rotere. Alle vet vi trenger folk.

Programmet skal helst bestå av mest mulig kamper i Rosenborg. Som dobbeltmestere i serie og cup de siste to årene blir det 40 kamper bare der. Men det er noe som manglet i fjor. Et gruppespill i Europa.

Det kan være et skritt nærmere etter det siste inntoget i angrepsrekken.

– Han (Nicklas) er en mann som kan avgjøre de kampene der. Grunnen til at vi henter han er ambisjonen om spill i Europa. Men vi må være kollektivt sterke for å nå det. Det handler ikke om enkeltspillere.



Nå fremstår Bendtner som den store stjernen i laget, men Rosenborg er elleve mann, og planen er å fortsette sånn.



– Vi skal la Nicklas være Nicklas. Han skal hjelpe oss, og vi skal være der for ham. Sånn er det, og har det alltid vært her, konstaterer Ingebrigtsen.