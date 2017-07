Her er mannen som skal redde Tromsø fra nedrykk

Finske Simo Valakari leder Tromsø ut sesongen.

Én uke etter at det ble kjent at Tromsø var i forhandlinger med Simo Valakarir (44) om den ledige trenerjobben i klubben, ble finnen onsdag presentert som ny Bård Floviks erstatter.

– Han har vært spiller på toppnivå, han har internasjonal erfaring, han har veldig gode resultater som trener i Finland. Og etter hvert har vi også oppfattet ham som en varm og entusiastisk leder, sier sportssjef i Tromsø, Svein-Morten Johansen, da Valakari onsdag ble presentert, ifølge TV 2.

Tirsdag satte han navnetrekket sitt på en kontrakt ut sesongen, med opsjon på to år til, skriver klubben i en pressemelding.

Klubben har også vært i kontakt med flere norske og utenlandske trenere, men valget falt til slutt på finske Valakari.

Målet er å berge plassen



Laget har vært uten fast trener etter at Bård Flovik var ferdig. Siden har vikar Truls Jenssen ledet laget.

Han skal også ha ansvaret mot Odd og Sandefjord før sommerferien, mens Valakari får sin debut på Tromsø-benken når Molde kommer på besøk 6. august.

Tromsø ligger nest sist etter at de har tatt 14 poeng på 15 kamper, og har en hard jobb foran seg om de skal unngå nedrykk.

– Situasjonen er ikke god nå, så vi vet hva vi må gjøre: Vi må få resultater og holde oss i Eliteserien. Det er målet, sier Valakari.

Han understreker at inntrykket han har fått av Tromsø-troppen, er at spillerne er gode nok til å nå det målet.

Finsk gullbragd på CV-en

Valakari har en lang spiller-CV bak seg, med 32 landskamper for Finland, 20 Premier League-kamper for Derby og 85 MLS-kamper for FC Dallas.

På landslaget spilte han blant annet med den tidligere Tromsø- og RBK-stopperen Miika Koppinen, og i Derby spilte han en halv sesong sammen med Sandefjord-trener Lars Bohinen og én sesong med Bjørn Otto Bragstad.

Koppinen sitter nå i Tromsøs sportslige utvalg, og var viktig i jobben med å sjekke opp nytrenerens referanser.

Etter at Valakari la opp i 2010, har han gjort stor trenersuksess i finsk fotball.

I 2012 tok han over nivå to-laget SJK Seinäjoki. Tre år senere, i 2015, kunne klubben under Valakaris ledelse feire seriegull i den finske eliteserien.

Han var ferdig i klubben i februar i år.

Den nye Tromsø-treneren er også assistent på de finske landslaget. Den jobben trekker han seg fra ut året.

