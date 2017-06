Her er flere episoder med RBK-Ingebrigtsen

Kåre Ingebrigtsen (51) høster storm for sine uttalelser etter tapet for Haugesund i helgen. Her er noen andre kommentarer den frittalende RBK-treneren har levert i årets sesong.

• 13. mai, 0-0 borte mot Stabæk.

Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal antydet at «Rosenborg-rytmen» manglet og at trønderne ville få «en tøff vei inn i Europa med det nivået Rosenborg er på nå». – Per nå synes jeg ikke de er gode nok til å gå videre til et gruppespill i Europa, sa Rekdal og fikk svar fra Ingebrigtsen:

– Kjetil har vel ikke vært i Europa, har han det, da? Så referansene hans kan være ymse.

• 4. juni, 3-1-seier mot Strømsgodset.

I Nicklas Bendtners fravær gjorde Matthías Vilhjálmsson en god figur i den første seieren på nesten en måned. Da spørsmålet om det ble endringer på spissplassen til neste kamp kom, hisset RBK-treneren seg opp.

– Skaper noe hele tiden



– Dere holder på og skaper noe hele tiden. Ikke skap noe som ikke er der, svarte Kåre Ingebrigtsen om spissduellen.

• 18. juni, 1-0-tap for Haugesund.

Konfrontert med Haugesund-stopper Fredrik Pallesen Knudsen uttalelse om at Nicklas Bendtner ble lite mobil og stillestående, svarte Kåre Ingebrigtsen slik:

– Pallesen ... Jeg driter vel i Pallesen. Hva er han, 17 år? Og spilt 10 eliteseriekamper? Vi har analysert Haugesund, og Pallesen er vel involvert i halvparten av målene, så han har vel en del å jobbe med selv.

Skuffet over RBK



I begynnelsen av mai ga Adressa-kommentator Kjetil Kroksæter uttrykk for at Rosenborg ledet serien men helt uten å begeistre. Sportskommentatoren var skuffet over trøndernes prestasjoner. Kåre Ingebrigtsen viste til at med flere nye spillere ville det ta tid før samhandling og relasjoner sitter skikkelig.

Sett denne? Adressa-kommentator stempler Rosenborg som kjedelig

– Vi må bygge det videre fra den grunnsteinen. Kroksæter blir vel aldri fornøyd hvis vi ikke reiser rundt i Norge og vinner 5-0 hver gang. Jeg tror han aldri blir fornøyd igjen, sa RBK-treneren til VG og antydet at «han lever på 90-tallet».

Rosenborgs styreleder Ivar Koteng sa til VG mandag at han ikke liker RBK-trenerens opptreden i media den siste tiden.

– Vi skal ikke opptre sånn i Rosenborg. Det var en glipp, en storkjefta glipp, sa Koteng etter å ha hørt en noe frustrert Ingebrigtsen etter tapet for Haugesund.

Ingebrigtsen valgt selv å ringe Haugesund-spiller Fredrik Pallesen Knudsen for å be om unnskyldning for sine uttalelser