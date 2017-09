Her er epostene NFF mener Edvartsen står bak

Norges Fotballforbund (NFF) påstår de har bevis for at Svein-Erik Edvartsen (38) står bak fire eposter, sendt i andres navn, som omtaler ham selv og fotballforbundet. Her kan du lese innholdet i epostene.

I sommer bekreftet fotballforbundet at de gransket en lang rekke eposter som skal ha blitt sendt til ulike mottagere, der fellesnevneren var at innholdet var fordelaktig for Edvartsen.

Fotballforbundet mener nå, etter det VG forstår, at de har bevis for at Edvartsen står bak minst fire av epostene. Disse skal være sendt i andres navn. En IP-adresse skal være blant det som trekkes frem som bevis for at Edvartsen knyttes til epostene.

– Mener begrunnelsen er absurd

Etter det VG erfarer, mener apparatet rundt Edvartsen at det kun er disse fire epostene som er det rettslige grunnlaget for oppsigelsen. Toppdommeren nekter bestemt for at han har noe som helst med disse epostene å gjøre.

– Dersom Edvartsen har sendt disse fire epostene, som han nekter for, ville det gitt grunnlag for oppsigelse?

– Nei. Det er derfor jeg mener begrunnelsen er absurd. De presiserer at de ikke har gransket han, ikke har noen rapporter og at dette er alt de påberoper. Samtidig inngikk de avtale i mai om at alt som hadde med dommerkonflikten å gjøre var historie. Så her er det en annen agenda bak, sier advokat John Christian Elden til VG.

Etter det VG erfarer, sitter NFF på enda flere eposter og annet materiale som ligger til grunn for oppsigelsen.

– Dette er en personalsak. Vi ønsker ikke å kommentere dette utover det vi allerede har sagt, sier kommunikasjonssjef Svein Graff i NFF.

«Diktatur»



VG har fått tilgang til de fire epostene NFF mener Edvartsen står bak (navn og avsenderadresse er sladdet).

Den første av epostene er sendt den 12. mars. I eposten, som er sendt til en rekke NFF-topper samt styreleder Bjarne Berntsen i Norsk Toppfotball, roses Edvartsen for sin åpenhet i VG-saken «Ikke redd for Åråsen-retur» (bak betalingsmur):

Nesten tre uker senere, på åpningsdagen til Eliteserie-sesongen, sendes en ny epost som NFF har reagert på. I eposten kritiseres NFF for behandlingen av Edvartsen:

«God bedring til dommersjef Hauge!»



Ti dager senere mottar flere NFF-topper en ny epost, med tittelen «NOK ER NOK». Her kritiseres dømmingen i Eliteserien samt dommersjef Terje Hauge, mens det argumenteres for at Edvartsen burde få komme tilbake som dommer:

Den siste eposten NFF mener Edvartsen står bak, er sendt den 15. april. Avsenderen er her den samme som i den forrige eposten, etter at generalsekretær Pål Bjerketvedt i NFF har svart på den første henvendelsen:

Ifølge TV 2 havnet rundt 40 eposter på bordet til NFFs sikkerhetssjef Geir Ellefsen i begynnelsen av mai. Fellesnevneren var at alle omhandlet Svein-Erik Edvartsen.

TV 2 skrev den gangen at de kjente til at flere personer internt i NFF åpnet for muligheten for at Edvartsen selv sto bak den lange rekken tipsmailer som har tilknytning til den pågående dommerkonflikten i NFF.

Sikkerhetssjef Ellefsen, tidligere leder for etterretnings- og vinningsavsnittet ved Majorstua politistasjon, fikk ansvaret for å oppklare mistanken.

Vanskelig å skjule spor

Kristian Gjøsteen er ekspert på informasjonssikkerhet ved universitetet NTNU. Han uttaler seg ikke om Edvartsen-saken, men sier til VG at det på generelt grunnlag er vanskelig å skjule alle spor om man sender en epost under falskt navn.

– Når eposter beveger seg i epostsystemet så legges det igjen spor om hvilken maskin eposten kommer fra, sier han.

Han sier at selv om flere personer benytter seg av det samme nettverket, og i den anledning får samme IP-adresse, finnes det flere muligheter for å identifisere hvilken avsender eposten kommer fra.

– Det å skjule alle sine spor er vanskelig. Jeg er faktisk usikker på om jeg ville klart å gjøre det selv. Det koker ned til at det er ganske lett å skjule de enkleste sporene, men ganske vanskelig å skjule alt, sier Gjønsteen.