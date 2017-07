Her er 16 ting vi husker fra årets Eliteserie

Vi er over halvveis i Eliteserien og ser tilbake på de største snakkisene så langt denne sesongen.

Årets Eliteserie har bydd på mye dramatikk og spenning, men også mange morsomme episoder. VG har plukket ut 16 godbiter fra årets sesong:

1. Pau Morers kyniske holding

Sandefjord var regnet som en dumpekandidat før sesongen, men har levert en rekke gode prestasjoner og ligger over streken midtveis.

I mai etterlyste Lars Bohinen mer kynisme i enkelte situasjoner, men dette fra Pau Morer ble kanskje i overkant:

2. Fenomenet Kamer Qaka

Kamer Qaka tok Eliteserien med storm tidligere i vår. Med leken teknikk og kjappe replikker ble han en umiddelbar hit i Kristiansund.

Tidligere i sommer ble han enig med Kristiansund om å terminere kontrakten. Det betyr at 22-åringen er på klubbjakt. Da kan det være greit å klipp som dette å vise til:

3. Fagermos dom etter tre runder

I den tredje serierunden tok Stabæk i mot Odd på et slitent Nadderud-gress, hvor Tony Brochmann og Luc Kassi sørget for at Odd gikk på sesongens andre tap.

Etter 16 serierunder er Eliteserien jevnere enn på lenge, men allerede etter 2-0-tapet i tredje runde var Dag-Eilev Fagermo så skuffet at han mente at gullet kunne deles ut:

4. Kåre Ingebrigtsens latterliggjøring av Fredrik Pallesen (20)

Mange hevet øyenbrynene og applauderte da Rosenborg hentet Nicklas Bendtner før sesongen. Dansken har imidlertid måttet tåle kritikk, blant annet fra tidligere Rosenborg-spiss Alexander Søderlund.

Etter tapet for Haugesund ble Bendtner igjen et tema. Da levert Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen et intervju som høstet mye kritikk, og som 51-åringen senere måtte beklage.

5. Marcus Pedersens skrekktakling

Denne sesongen har vært preget av flere stygge taklinger. En av de styggeste taklingene var signert Marcus Pedersen og kom allerede i første serierunde.

Taklingsofferet selv var soleklar på at det burde vært utdelt et rødt kort, men Marcus Pedersen var uenig:

6. Duellen mellom Keita og Helland

Muhammed Keita leverte et intervju med VG før sesongstart, som det luktet svidd av. Og en som fikk gjennomgå der var Rosenborgs Pål André Helland.

Keita sa blant annet at han mener Helland er en tulling, og at Vålerengas angrepsrekke knuser Rosenborg sin.

Og Helland svarte som vanlig med glimt i øyet:

Stillingen mellom Helland og Keita er for øyeblikket 22-12 i trønderens favør, hvis du legger følgene spillere til grunn:

• Jevtovic (6), Vilhjálmsson (6), Bendtner (6), Helland (3) og Bakenga (1) fra Rosenborg.

• Zahid (4), Finne (4), Moa (2), Grødem (1) og Keita (1) fra Vålerenga.

7. Dommerstriden

Fotballen er full av profiler, men det er ikke ofte at dommere preger nyhetsbildet like mye som i år. Svein-Erik Edvartsen får ikke dømme i Eliteserien i år, som følge av det dommernes tillitsvalgt leder har omtalt som «helt uakseptabel oppførsel».

I starten av mai stod tidligere Edvartsen-assistent Reidar Gundersen frem og fortalte om «gjentatt trakassering og mobbing»:

8. Nicklas Bendtner

Vi kommer selvfølgelig ikke utenom et eget punkt for Nicklas Bendtner – Eliteseriens store profil. Spesielt godt husker vi scoringen hans mot Sarpsborg 08 i den sjette serierunden. Rosenborg vant til slutt 2-1, og Bendtners scoring var av det vakre slaget. Det var han også enig i selv:

Han har også blitt mye omtalt utenfor banen, men vi liker særlig godt videoen som viser hvordan han gradvis har blitt mer og mer involvert feiringen i garderoben etter seier:

9. Kasper Foss' hysteriske Ingebrigtsen-parodi

Kasper Foss er på ingen måte ukjent for den sportsinteresserte der ute, for med sine parodier på Morten Langli, Kjetil Rekdal og Øyvind Alsaker har han imponert mange.

Etter at det stormet litt rundt Rosenborg og Kåre Ingebrigtsen, tok han på seg trønderhatten og leverte en Kåre Ingebrigtsen-parodi som ble hyllet av hovedpersonen selv.

10. Brassesparket til Simen Kind Mikalsen

Det er få ting som er vakrere enn å se flotte mål. Allerede i slutten av april kom det en sterk kandidat til årets mål, da venstreback Simen Kind Mikalsen fra Ullensaker så mer ut som en brasiliansk ving fra Copacabana:

11. Langskudd-duellen: Stengel vs. Trondsen

Det tok ikke lang tid før det kom en ny kandidat. Nok en gang var det en 1-0-scoring som ble direkte avgjørende for kamputfallet.

Både Herman Stengel og trener Ronny Deila var enige om at det ikke skyldtes tilfeldigheter, og hovedpersonen selv omtalte det som en kandidat til årets mål:

Men bare ni dager senere fikk Herman Stengel smake sin egen medisin, da tidligere lagkamerat og klassekompis, Anders Trondsen, klemte til fra distanse.

Hvem som ender opp med tittelen «årets mål» er for tidlig å si, men Trondsen leverte en sterk søknad med denne suseren mot nettopp Vålerenga:

12. Toppscoreren

De færreste hadde nok ventet at Ohi Omoijuanfo skulle bli en toppscorerkandidat i Eliteserien da han forlot Lillestrøm til fordel for Jerv før 2015-sesongen. Så holdt han på å sende Jerv opp i Eliteserien, før han ble hentet til Stabæk og bidro til å berge plassen mot gamlelaget i fjor høst.

Men det er først denne sesongen det virkelig har tatt av. Elleve scoringer i Eliteserien har gjort at 23-åringen har blitt tatt ut på landslaget, og Stabæk-spissen skal også være aktuell for et salg til utlandet. Her kan du se alle Ohis seriemål denne sesongen:

13. Vikings tunge sluttminutter

Det er liten tvil om at Viking har vært den største skuffelsen så langt i årets Eliteserie. Klubben med åtte seriemesterskap og fem cuptitler ligger desidert sist i Eliteserien med ti poeng på 14 kamper.

Poengfangsten kunne imidlertid sett noe bedre ut, om det ikke hadde vært for de gjentatte slagene i trynet på tampen av kampene:

Én gang skulle det imidlertid lykkes for siddisene. Viking brøt ut i ellevill gledesrus etter at Kristiansund-keeper Sean McDermott klønet det til med en megabrøler fem minutter på overtid:

14. Fysiske Brann

Mens enkelte spillere er kjent for sine utrolige ferdigheter med ball, er Sivert Heltne Nilsen en spiller som først og fremst er kjent som en duellspiller.

Denne sesongen har det vært mye snakk om Brann-spillernes enorme fysikk. Sivert Heltne Nilsen blir omtalt som Eliteseriens «styggeste» spiller, men forsøker å vise at han også har ferdighetsrepertoaret i orden:

15. Eurosport-reporterens småflaue tabbe

Eurosports reporter Gunnhild Toldnes skulle bare gjennomføre et intervju med Ronny Deila før kampen mellom Tromsø og Vålerenga, da bokstavene stokket seg om for den rutinerte Eliteserie-reporteren. Det skapte både latter og småklein stemning når hun isteden kalte ham «deilig».

Det skjedde kort tid etter at hun fikk seg en real kalddusj på indre bane før møtet mellom Kongsvinger og Sandnes Ulf:

16. Utenomsportslige overskrifter på La Manga

Etter 20 år med treningsleire på La Manga er det slutt. Neste år flytter norske toppklubber til Marbella. I den anledning gikk VG gjennom noen av de utenomsportslige overskriftene som har preget det spanske tettstedet.