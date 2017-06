Helland-trippel sendte Rosenborg til topps

LERKENDAL (VG) (Rosenborg-Sogndal 3-0) Rosenborg hadde ikke scoret på 187 minutter. Så fikk Pål André Helland og Rosenborg sving på sakene.

Det tok nøyaktig én time før Rosenborg fant en åpning i Sogndal-forsvaret. Syv effektive minutter ga tre mål, seier og tabelltopp – etter at tabellnaboene Sarpsborg og Brann delte poengene.

– Vi slet ut Sogndal i en time. Da fikk vi hull på dem og det ble avgjort, konkluderer Kåre Ingebrigtsen overfor Eurosport etter kampen.

– Det beste for oss er at var at vi skapte mange sjanser etter slikt spill som vi ønsker i dag, sier Ingebrigtsen videre.

Han kunne juble for 1-0 etter 61 minutter.

En stadig friskere Pål André Helland dro seg nedover til dødlinja, og slo inn med høyre fot. Innlegget var perfekt. Jevtovic hoppet over da han kunne skutt selv. Matthías Vilhjálmsson fikk en enkel jobb med å bredside inn 1-0 fra sju meter.

Scoringen var Rosenborgs første på 187 minutter.

Helland-effekten

Og da tok det helt av. Fem minutter etterpå doblet Milan Jevtovic ledelsen.

Nok en gang var det Pål André Helland som la inn med høyre. Jevtovic avsluttet med hodet, sjeldent nok, og sørget for 2-0. Ballen gikk i en perfekt bue over Sogndal-keeper Dyngeland.

Og nå gikk det virkelig unna på Lerkendal. Rollene var de samme to minutter senere, etter corner. Klassisk ketchup-effekt eller Pål André Helland-effekt? Fra to meter var det ikke mye serberen trengte å gjøre for å spikre igjen Sogndal-kista for godt.

For Helland var tre målgivende nok. Da klokka hadde passert sytti minutter tuslet han i garderoben, mens han holdt seg til lysken.

– Hvordan er status for Helland?



– Det er umulig å ha noe status på Helland, vi får se i morgen, gliser Ingebrigtsen til Eurosport.

Kanskje er Rosenborg i ferd med å bli friskmeldt. Men det spørs om Pål André Helland er det.

Sjansesløseri



Sogndal gikk ut i en defensiv 5-4-1-formasjon i håp om å ta poeng på Lerkendal for første gang siden april 2012.

Bakkes doble mur av saftkokere, foran keeper Mathias Dyngeland, var nok til å holde Rosenborg på armlengdes avstand i åpningen av kampen.

Men det betød ikke at Rosenborg ikke kom til sjanser. For sjanser ble det etter hvert flust av. Vilhjálmsson hadde de største.

I første omgang hadde Rosenborg seks gode avslutningsmuligheter. Flere av dem kom etter hjørnespark. Men selv om trønderne kom til mange dødballer, var det noe dødt over det offensive spillet.

Mens både Mike Jensen og Pål André Helland gikk av banen, med det som så ut som skader, gjorde Yann-Erik de Lanlay et særdeles etterlengtet comeback etter lang tids skadefravær.