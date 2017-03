Helland lover å servere Bendtner i serieåpningen

BERGEN (VG) Pål André Helland lover at han skal servere Nicklas Bendtner rikelig med sjanser i serieåpningen, men Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen vil ikke svare på om dansken spiller nitti minutter mot Odd.

– Jeg rakk to i dag, så da rekker jeg i hvert fall seks på søndag, sier Pål André Helland på spørsmål om han kommer til å få flere muligheter til å fôre Nicklas Bendtner i serieåpningen mot Odd på hjemmebane søndag.

LES OGSÅ: Bendtner-assist da Rosenborg tok årets første trofé

Helland og dansken startet på benken, men kom inn etter en drøy time, da Rosenborg ledet 1-0, etter at Milan Jevtovic hadde gitt gjestene ledelsen en drøy halvtime ut i Mesterfinalen på Brann Stadion. De første tjue minuttene etter at de to innbytterne entret banen, var det Brann som hadde styringen. Det hadde sin naturlige forklaring.



– De første minuttene hadde vi fokus på å ikke bli skadet, Jeg berget meg i dag, så da har jeg tre dager å ødelegge meg på, svarer Helland når VG lurer på hvorfor han gikk uvanlig rolig til verks da han kom inn.

Artikkelen fortsetter under videointervjuet med Nicklas Bendtner:

De to RBK-profilene skulle likevel markere seg. De kombinerte fint ved flere anledninger, og da Tore Reginiussen, som for anledning kom inn på midtbanen, på overtid punkterte kampen, var det etter en assist fra Bendtner.

– Det var fint å få en assist. Det er selvfølgelig alltid viktig. Det er mål og assist som teller i fotball. Man skal være fysisk klar og sterk for at det skal la seg gjøre, så det var fint å få den når jeg ikke fikk et skudd på mål, sier Bendtner, som melder seg klar for 90 minutter mot Odd i serieåpningen på Lerkendal på søndag.

RBK-Kåre: – Vi må velge kampene han skal spille

Mens Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal var blant dem som etter kampen mente at Bendtner tross den målgivende pasningen så litt rusten ut, er RBK-trener Kåre Ingebrigtsen trygg på at dansken er klar til seriestarten.

– Han kunne ha spilt nitti minutter, men vi har fire kamper på ti dager, og da må vi velge ut de kampene han skal spille, og i dag følte vi at det ikke var riktig, sier Ingebrigtsen.

– Vil det si at dere prioriterer Eliteserien foran denne kampen?

– Ja, det gjør vi, svarer Ingebrigtsen kontant.

Det er helt i tråd med Rosenborgs Bendtner-plan, som VG omtalte da RBK var på Marbella i begynnelsen av mars.

– Nicklas er her for å spille. Han skal ut i så mange kamper som mulig. Og vi skal sørge for at det skjer fortest mulig, sa Ingebrigtsen til VG den gangen.

Ingebrigtsen vil ikke gå med på at Rosenborg stilte redusert i Mesterfinalen, og viser til at laget som spilte på Brann Stadion var det samme laget som slo FC København i en treningskamp i Parken i februar.

51-åringen vil ikke svare på om spissrekken han avsluttet kampen med – Helland, Bendtner og Mushaga Bakenga, er rekken som starter i serieåpningen mot Odd, men var ikke i tvil da VG spurte han om prestasjonen RBK leverte i Bergen ville være nok til å slå Odd på Lerkendal.

– Ja, det vil det.

Artikkelen fortsetter under videointervjuet med Kåre Ingebrigtsen:

Rekdal: – Serieåpningen er spesiell



Det er ikke Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal like sikker på.

– Serieåpningen er spesiell. Det har litt med spenningsnivået og tilfeldigheter å gjøre. Det er litt oppkavet stemning i en serieåpning, sier Rekdal til VG.

– Rosenborg har fordel av å spille hjemme, men så skal vi ikke glemme at Odd slo dem to ganger i fjor, så de vet hvordan de skal gjøre det, sier Rekdal og sikter til Odds 1-0-seier over RBK på Skagerak Arena i første serierunde forrige sesong, og 2-1-seieren på Lerkendal tre runder før serieslutt.



VG-PROFETEN: Spå hvordan Eliteserien ender

Rekdal er dessuten spent på om Rosenborg-spillerne tåler å spille to kamper på fem dager før sesongen virkelig har satt seg.

– I utgangspunktet skal de tåle det, men det er uvant, i og med at de ikke har gjort det på en stund. Hadde dette vært i august, så er alle klare og da er det ikke noe problem, men de er jo klar over det, så det er kanskje derfor de byttet litt på laget og startet litt forskjellig, sier Rekdal til VG.

Den tidligere landslagskapteinen er imidlertid sikker på én ting før Eliteserien starter på lørdag.

– Denne kampen var i alle fall et ganske så tydelig signal på at Rosenborg blir vanskelig å få ned fra tronen, avslutter Rekdal.