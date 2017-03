Helland knust av Bendtner: – Han er Norges Agüero

Rosenborg-profil Pål André Helland var den dyreste spilleren på Eliteserien Fantasy. Helt til en dansk spiss banket på døren.

Det populære Premier League-spillet, som spilles av over 110.000 nordmenn, er nå kommet til den norske Eliteserien. Totalt er over 4,3 millioner spillere verden over registrert på spillet der målet er å bruke 100 fiktive millioner på å plukke ut de spillerne man tror kommer til å gjøre det best i den kommende serierunden.

– Det er mye konkurranse og spenning innad i kompisgjengene med Fantasy, så det er et kjærkomment tilskudd i Eliteserien, smiler Rosenborg-profil Pål André Helland.

– Hvor mye tror du at du koster?

– Det må vel være mellom 10 og 11 millioner et sted...

– Du koster 11 millioner.

– Det er godt analysert, konstaterer Helland.

27-åringen fra Kyrksæterøra kan imidlertid ikke kalle seg Eliteseriens «dyreste» spiller. Rosenborgs stjernesignering Nicklas Bendtner er nemlig prissatt til 12,5 millioner kroner, hvilket gjør ham til spillets desidert dyreste.

– Ja, det dukket vel opp en liten spiss der som kanskje koster mer enn meg. Han er Norges Sergio Agüero, sier Helland og sikter til den argentinske Manchester City-spissen, som med en utgangspris på 13 millioner er den dyreste spilleren på Premier League-versjonen.

For øvrig er Cristiano Ronaldo til 14 millioner i portugiserens siste Manchester United-sesong tidenes dyreste i moderspillet Fantasy Premier League.

Sjekk de dyreste spillerne i din klubb lengre ned i saken!

Velger Midtsjø

På spørsmål om hvilken spiller han aller helst ville hatt på sitt Fantasy-lag, velger Helland hverken seg selv eller Bendtner. Valget faller på lagkamerat Fredrik Midtsjø, som koster 8,5 millioner på spillet.

– Det er bra verdi for pengene. Midtsjø er i god form, og jeg tror han får enda flere målpoeng denne sesongen, sier Helland om midtbanespilleren som scoret fire mål og slå syv målgivende pasninger i serien i fjor.

Helland forteller at han kommer til å være aktiv Fantasy-spiller fremover, og spår at spillet vil skape økt interesse for Eliteserien.

– Jeg tror spesielt det kan bidra til høyere seertall på kamper som ellers ikke ville trukket så mange folk, sier RBK-vingen.

Børven: – Blir fort internkonkurranse

Spissen Torgeir Børven (25) er den dyreste spilleren på fjorårets sølvvinner Brann. Han scoret ingen mål i løpet av fire kamper på utlån hos bergenserne i høst, men forventningene er tydeligvis til stede etter at overgangen fra nederlandske Twente ble permanent.

– Hvor mye tror du at du koster?

– Agüero er vel dyrest på Premier League-versjonen med 13 millioner, så jeg gjetter mellom 7 og 8.

– Du koster 9 millioner.

– Ja, de har vel mer peiling de som setter prisene, men vi får se om folk synes det er verdt det, sier Børven, som ikke tror han kommer til å være spesielt populær på Fantasy:

– Vi scoret vel ikke så mange mål i fjor, så det er kanskje mer populært å hente defensive Brann-spillere.

Børven forteller at han spilte Fantasy Premier League forrige sesong.

– Jeg var ikke så veldig god, men vet hvordan det fungerer. Det er moro. Jeg må vel kanskje smelle sammen et lag, for det blir fort internkonkurranse på laget hvis jeg kjenner guttene rett, sier Brann-angriperen.

Det er ingen tvil om at han tar dette seriøst, for han ønsker ikke å fortelle hvem han hadde tatt ut på Fantasy-laget sitt når han ikke sitter med prisene foran seg.

– Jeg kan ikke gjøre det halvveis, vet du, man må gjøre en jobb hvis man først skal lage et lag, sier Børven, men han nevner Odd-keeper Sondre Rossbach, Odd-back Espen Ruud, RBK-midtbanespiller Midtsjø og Vålerenga-playmaker Ghayas Zahid som spillere han tror kan være spennende.

Kommer du til å velge Børven? Eller kanskje Helland? Du kan kanskje ikke styre unna den danske superstjernen Nicklas Bendtner? Her kan du skaffe deg en oversikt over de dyreste spillerne på hvert Eliteserie-lag (prisene vil forandre seg avhengig av prestasjoner utover i sesongen):

ROSENBORG:

1. Nicklas Bendtner 12,5

2. Pål André Helland 11

3. Mushaga Bakenga og Mike Jensen 10,5

BRANN:

1. Torgeir Børven og Fredrik Haugen 9

2. Jakob Orlov og Peter Orry Larsen 7,5

3. Steffen Skalevik og Deyver Vega 7

ODD:

1. Fredrik Nordkvelle 9

2. Rafik Zekhnini 8,5

3. Jone Samuelsen og Torbjørn Agdestein 8

HAUGESUND:

1. Erik Huseklepp 8,5

2. Filip Kiss 8

3. Haris Hajradinovic og Frederik Gytkjær 7,5

MOLDE:

1. Björn Sigurdarson 9

2. Sander Svendsen 8,5

3. Fredrik Aursnes, Petter Strand og Óttar Magnús Karlsson 8

SARPSBORG:

1. Anders Trondsen og Ole Jørgen Halvorsen 7

2. Patrick Mortensen 6,5

3. Krepin Diatta 6,0

STRØMSGODSET:

1. Marcus Pedersen 10,5

2. Kristoffer Tokstad og Pontus Engblom 8,5

3. Eirik Ulland Andersen 8

VIKING:

1. Samuel Adegbenro 7,5

2. Kwesi Appiah 7

3. Andre Danielsen og Patrick Pedersen 6,5

AALESUND:

1. Mustafa «Mos» Abdellaoue 8,5

2. Edwin Gyasi 7,5

3. Aron Elis Thrandarson 6,5

VÅLERENGA:

1. Ghayas Zahid 10,5

2. Mohamed Abdellaoue 9,5

3. Bård Finne 9

SOGNDAL:

1. Gilbert Koomson 7,5

2. Ole Amund Sveen, Martin Ramsland og Chidibere Nwakali 6,5

3. Lars Christian Kjemhus og Bendik Bye 5,5

LILLESTRØM:

1. Erling Knudtzon 8

2. Bajram Ajeti og Tomas Malec 6,5

3. Fredrik Krogstad, Ifeanyi Matthew og Chigodize Udoji 6

TROMSØ:

1. Sloboan Vuk 7

2. Magnus Andersen, Aron Sigurdarson og Thomas Lehne Olsen 6,5

3. Gjermund Åsen, Mikael Ingebrigtsen og Runar Espejord 6

STABÆK:

1. Ohi Omoijuanfo og Franck Boli 6,5

2. Tonny Brochmann og Luc Kassi 6

3. Moussa Njie og El-Hadji Ba 5,5

KRISTIANSUND:

1. Bamba Daouda 6,5

2. Liridon Kalludra, Kamer Qaka og Rocky Lekaj 6

3. Sverre Okland, Jean Alassane Mendy og Jonas Rønningen 5,5

SANDEFJORD:

1. Erik Mjelde og Flamur Kastrati 6

2. Thomas Kind Bendiksen, Håvard Storbæk og Peter Kovacs 5,5

3. Pau Morer Vicente og William Kurtovic 5