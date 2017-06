Helland: – Jeg er ikke skadet; det må være i hodet i så fall

LERKENDAL (VG) (Rosenborg-Sogndal 3-0) Rosenborg hadde ikke scoret på 187 minutter. I løpet av noen magiske minutter stod Pål André Helland bak tre mål. Så tuslet han i garderoben.

På sju minutter var Pål André Helland nest sist på samtlige Rosenborg-mål i 3-0-seieren over Sogndal.

– Det er utrolig at vi ikke scoret tidligere. Ballen spratt jo som en gymball på streken der, sier Helland til VG etter kampen.

Med tjue minutter igjen å spille tuslet venstrekanten av banen, mens han holdt seg til lysken. Men Helland kan berolige supportere som frykter at han har slått opp en gammel skade.

– Jeg er ikke skadet, det må være i hodet i så fall, men der blir jeg vel aldri frisk. Når vi leder 3-0 så går jeg bare av. Trenger ikke å risikere noe. Jeg prøver å være føre var.

Best med høyra?

Dermed er Rosenborg tilbake på tabelltoppen – etter at tabellnaboene Sarpsborg og Brann delte poengene.

Venstrebeinte Helland slo to av de målgivende pasningene med høyrefoten.

– Ja, jeg har jo to gode føtter. Det har jeg påstått lenge. Det er noen ganger jeg drar frem høyrefoten, som i dag.

Og det var ikke bare Rosenborg-fansen som feiret Helland-effekten.

– Jeg har såpass trua på meg selv at jeg satte meg som kaptein på Fantasy-laget før runden. I dag var jeg mer mentalt rå, gikk mer direkte på og prøvde igjen og igjen, selv om jeg hadde noen håpløse skudd som gikk over i første omgang.

– Det er det som skal kjennetegne meg. At jeg prøver igjen!

Helland-effekten

Rosenborg måtte vente 61 minutter før de endelig fikk hull på byllen.

En stadig friskere Pål André Helland dro seg nedover til dødlinja, og slo inn med høyre fot. Innlegget var perfekt. Jevtovic hoppet over da han kunne skutt selv. Matthías Vilhjálmsson fikk en enkel jobb med å bredside inn 1-0 fra sju meter.

Scoringen var Rosenborgs første på 187 minutter.

Og da tok det helt av. Fem minutter etterpå doblet Milan Jevtovic ledelsen.

Nok en gang var det Pål André Helland som la inn med høyre. Jevtovic avsluttet med hodet, sjeldent nok, og sørget for 2-0. Ballen gikk i en perfekt bue over Sogndal-keeper Dyngeland.

Og nå gikk det virkelig unna på Lerkendal. Rollene var de samme to minutter senere, etter corner. Klassisk ketchup-effekt eller Pål André Helland-effekt? Fra to meter var det ikke mye serberen trengte å gjøre for å spikre igjen Sogndal-kista for godt.

Sjansesløseri



Sogndal gikk ut i en defensiv 5-4-1-formasjon i håp om å ta poeng på Lerkendal for første gang siden april 2012.

Bakkes doble mur av saftkokere, foran keeper Mathias Dyngeland, var nok til å holde Rosenborg på armlengdes avstand i åpningen av kampen.

– Vi har spilt 3-4-3 de siste seks sju kampene, men det så mer ut som 5-4-1 i dag. Vi kan ikke være naive her oppe mot Rosenborg, da blir det fort 7-0. Rosenborg slet voldsomt med å finne ut av oss i starten. Det er jeg veldig fornøyd med, sier Sogndal-trener Eirik Bakke til VG.

Det kompakte Sogndal-forsvaret hindret likevel ikke Rosenborg i å komme til sjanser. For sjanser ble det etter hvert flust av. Vilhjálmsson hadde de største.

– Vi visste det kom til å bli tøft i dag. Men vi må ta med oss det vi kan. Det er jo surt at vi taper 3-0 til slutt, vi hadde noen overgangsmuligheter som vi burde utnyttet

I første omgang hadde Rosenborg seks gode avslutningsmuligheter. Flere av dem kom etter hjørnespark. Men selv om trønderne kom til mange dødballer, var det noe dødt over det offensive spillet.

Mens både Mike Jensen og Pål André Helland gikk av banen, med det som så ut som skader, gjorde Yann-Erik de Lanlay et særdeles etterlengtet comeback etter lang tids skadefravær.