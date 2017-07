Heintz (18): –Du kan kalle det et lite gjennombrudd ja ...

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg 08-Lillestrøm 3-3) Seks mål, en drøss med sjanser, utvisning, sent straffespark og mange gule kort. Legg til to gode lag - og oppgjøret i Sarpsborg var av de severdige slaget

I tillegg fikk vi en «liten» matchvinner i en 18-åring (fyller 19 om tre dager), i Jeløya-gutten Tobias Heintz. I bare sin andre start for sesongen, sørget junioren for to mål, to flotte mål også.

Genialt av Mortensen

– Tja, du kan kanskje kalle det et lite gjennombrudd, smiler Heintz da VG snakker med han rett etter kampslutt.

To ganger nærmest snek Heintz seg inn mot målet fra sin venstreside. Første gangen utlignet han til 1-1 (13 minutter) på en flott, men vanskelig heading på et overlegg fra motsatt side.

– Spretten gjorde det litt ekkelt, kommenterer målscoreren selv.

Så, tre minutter før pause, fikk han stå umarkert og satte inn 2-1, etter et vakkert angrep der headingen til danske Patrick Mortensen åpnet hele LSK-forsvaret. Innlegget fra Kristoffer Zachariassen var perfekt, Heinz-avslutningen kontant.

– Flott forarbeid av flere, er Heintz-kommentaren om den andre scoringen.

Merkelig utvisning

Men Lillestrøm, som hadde vært best før pause (sjansemessig, delvis spillemessig), fikk en større trøkk i ansiktet da Marius Amundsen ble utvist tidlig i 2. omgang. Utvisningen ble av det komiske slaget, da Amundsen hadde gult fra før, måtte ut av banen for å pleie en skade – og gikk ut igjen på banen uten tillatelse.

Det er etter regelboken gult kort, dermed ble det Amundsens andre gule, og midtstopperen måtte forlate banen.

– Det virket som vi ble litt redde da vi ble en mann mer. Jeg aner ikke hvorfor, men det så sånn ut. Det er ikke bra nok. Vi har vært gode mot de beste lagene, vi må håndtere slike situasjoner, sier Anders Trondsen til VG.

Men LSK tok tak i kampen med 10 mann, og da Zachariassen sovnet mens Erling Knudtzon løp fram mot mål etter 61 minutter, sto det 2-2 på Sarpsborg stadion. Livlige Knudtzon, som spilte en ny, god kamp i LSK-trøya, var en konstant trussel for Sarpsborgs forsvar, som på sin side var ganske sløve i markeringen flere ganger, spesielt på høyresiden.

Korrekt straffe

Patrick Mortensen sto der han skulle da LSK prøvde å avklare inne i feltet, men ballen ble skutt i dansken og gikk i mål etter 73 minutter.

Dermed så det ut som Sarpsborg 08 skulle fikse tre poeng for første gang på fire kamper.

Men tre minutter før slutt fikk Lillestrøm straffe. Innbytter Alexander Groven var uforsiktig, satte ut et bein da Mats Haakenstad stormet på skrå inn i Sarpsborgs straffefelt. Dommer dømte straffe, som Aleksander Melgalvis satte trygt inn til 3-3 på Sarpsborg stadion.

– Han var borti meg. Straffe, sier Haakenstad til VG.

Dermed uavgjort, Sarpsborgs tredje på rad. Klubben har ikke vunnet på sine fire siste seriekamper, og avstanden til Rosenborg er nå på fem poeng.

– På hjemmebane er det for dårlig av oss at vi gir bort to ledelser. Vi må bli mer bestemte, og nå er det på tide med en tre-poenger igjen, sier Sarpsborg-trener Geir Bakke til VG - før møtet med Brann neste helg.