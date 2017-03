Hege Leirfall Ingebrigtsen ut mot diskriminerings-utspill

I en kronikk ble det hevdet at Hege Leirfall Ingebrigtsen (38) ble utsatt for «et strålende eksempel på kjønnsmakt og diskriminering i norsk idrett» da mediene skrev at RBK-trenerens kone ble ny styreleder i Bodø/Glimt.

Men hovedpersonen selv er ikke enig med Anne Tjønndal, stipendiat ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet – som skrev kronikken.

Les også: Normann vil til VIF – føler seg lurt av Glimt

«Kjønnsmakt og diskriminering»



I en tekst i Dagens Næringsliv, som også ble publisert på medier24.no, gikk Tjønndal hardt ut mot at pressen omtalte nyheten om Hege Leirfall Ingebrigtsens styreverv med overskriften «RBK-trenerens kone ny styreleder i Bodø/Glimt».

Men den tidligere visepresidenten i Norges Fotballforbund, som giftet seg med Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen i 2015, vil ikke være med på det hun omtaler som «rødstrømpe-opplegg».

– I prinsippet er jeg enig med innholdet i kronikken om at man skal bli sett på i forhold til kompetansen man har. Men i den saken her må vi erkjenne at det faktisk er en nyhetssak i seg selv at treneren i Norges største klubb er gift med styreleder i en klubb i toppfotballen. Det har vel aldri skjedd før. Da er det naturlig at du får den fremstillingen, sier nordlandskvinnen til VG.

I kronikken påpekte Tjønndal blant annet:

«Underskuddet på kvinner i lederroller i norsk idrett er et demokratisk problem. Derfor var nyheten om at Bodø/Glimt har fått sin første kvinnelige styreleder herlig. Hege Leirfall Ingebrigtsen har takket ja til det prestisjetunge vervet og blir styreleder i FK Bodø/Glimt. Leirfall Ingebrigtsen har lang erfaring med lederverv i idretten. Hun har blant annet bakgrunn fra styret i Norges Fotballforbund (NFF), hvor hun i 2010 ble valgt inn som tidenes yngste visepresident i NFF, etter fire år som styremedlem.»

«Likevel er nyhetssaken i mediene tilknyttet innstillingen av den nye styrelederen et strålende eksempel på kjønnsmakt og diskriminering i norsk idrett. Både NRK og TV 2 omtaler valgkomiteens innstilling med overskriften «RBK-trenerens kone blir styreleder i Bodø/Glimt» på sine nettsider. Dette er den merkeligste feilstavelsen av «Tidligere visepresident i NFF blir styreleder i Bodø/Glimt» jeg har sett.»

Les også: Viking gir bort Ibrahim til Vålerenga

Vil ikke være med på «rødstrømpe-opplegg»



Til det sier Hege Leirfall Ingebrigtsen:

– Jeg er veldig opptatt av ikke å sykeliggjøre den biten der. Vi skal ikke lage et «rødstrømpe-opplegg» av ting som i utgangspunktet ikke er det. Jeg er ikke tilhenger av kvotering i seg selv, for jeg mener at du skal bli valgt på bakgrunn av kompetanse. Derfor valgte jeg egentlig bare å sitte på sidelinjen i den debatten. Men i forbindelse med kvinnedagen holdt jeg et innlegg på Universitetet i Nordland der hun som skrev kronikken var til stede. Da sa jeg bare at vi må erkjenne at det var en nyhetssak.

– Det som er synd, er at når man lager en sånn case ut av noe som faktisk er en nyhetssak, så blir det litt at media ikke tør ta tak i det. For du blir mistolket. Det blir kvinnediskriminerende. Men jeg velger ikke å se sånn på det i det hele tatt, tillegger Hege Leirfall Ingebrigtsen.

I forbindelse med helgens seriestart i norsk fotball har VG møtt ekteparet som har nøkkelroller i henholdsvis Rosenborg og Bodø/Glimt. Du kan lese et større intervju med treneren og styrelederen i VG papir søndag og på VG+.

Her er en liten smakebit fra intervjuet – se video: