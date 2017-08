Heftig budkrig om Björn Bergmann Sigurdarson

Flere europeiske klubber har etter det VG erfarer lagt inn bud på Molde-toppscorer Björn Bergmann Sigurdarson (26).

Den russiske klubben Rostov skal først ha fått et bud avvist av MFK. I går tikket det inn et forbedret forslag, men det er usikkert om det er godt nok for romsdalingene som kjemper om medalje i serien og cupfinale på Ullevaal.

Agent: – Det er interesse

Ole Gunnar Solskjær er lite lysten på å selge spissen som ifølge VG-børsen har vært Eliteseriens neste beste spiller denne sesongen.

Molde-direktør Øystein Neerland ønsker ikke å kommentere interessen for den islandske angriperen.

– Vi kommenterer ikke spillerlogistikk, skriver han i en tekstmelding til VG.

Den islandske avisen Visir meldte i går om interessen fra klubben som er på tredjeplass i den russiske toppserien. Trolig er budet på i overkant av 10 millioner kroner.

Men også flere andre klubber fra andre europeiske land er på banen. Det internasjonale overgangsvinduet stenger 31. august, og det er ventet flere fremstøt på å hente mannen som har scoret 11 seriemål i år.

Sigurdarsons agent, Magnus Agnar Magnusson, bekrefter at Sigurdarson er ettertraktet.

– Det er interesse for Björn, er alt Magnusson vil si til VG.

– Hvis det kommer et bud som er ekstremt bra for både Björn og Molde, må vi selvfølgelig selge. Ellers får vi ikke flere spillere av hans kaliber til Molde seinere, sa Ole Gunnar Solskjær til Romsdals Budstikke for tre uker siden.

