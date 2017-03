Hausser opp Vålerenga-kjøpet: – Lover veldig godt

Vålerenga kan ha gjort sesongens store røverkjøp da de hentet Bård Finne (22) fra tyske Heidenheim, tror ekspertene.

«Du vil aldri se Bård Finne spille for noen annen norsk klubb enn Brann», sa Finnes agent Stig Lillejord til TV 2 da den unge bergenseren hadde gjort det klart at han ønsket å forlate barndomsklubben i 2013.

Men denne sesongen skal angrepsspilleren kle seg i Vålerenga-blått; Oslo-klubben signerte ham i vinter etter tre skuffende og målfattige år i tysk fotball.

– Finne har potensial til å være et kupp. Han dro ut ung og har garantert lært fryktelig mye selv om han ikke slo til. Han har fart, en voldsom evne til å gå rett på mål, og gode avslutteregenskaper. Han viste seg frem som ung gutt i Brann selv om han fikk lite tillit. En spennende signering, sier Discovery-kommentator Kenneth Fredheim.

Roser Vålerengas angrepsrekke

Finne åpenbarte seg som et kjempetalent i Brann. Der ble han upopulær blant supporterne fordi han ønsket å dra til utlandet, men han scoret mer enn brukbare åtte mål – inkludert et hat trick – på totalt 26 kamper, deriblant bare fire fra start. Så dro han til Tyskland, der han bare scoret fire seriemål i løpet av tre år.

– Han har ikke fått vist seg skikkelig frem i Norge enda, men det han har vist i vinter, lover veldig godt for Finne og Vålerenga, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Han har stor tro på Vålerenga-angrepet: Finne, Ghayas Zahid, Muhamed Keita og Mohammed Abdellaoue.

– Dét er angrepsrekke, det! Finne blir plassert på kanten når alle er friske, men han vil komme seg inn i boksen så ofte han kan. Og da vil han levere både mål og assists, sier Mathisen.

Sarpsborg-kupp fra annendivisjon

Mathisen er, i likhet med VGs fotballjournalist Knut Espen Svegaarden, svært positiv til Sarpsborgs signering av den 22 år gamle midtbanespilleren Kristoffer Zachariassen fra Nest-Sotra. Han er blitt hentet gratis fra annendivisjonsklubben etter at kontrakten hans gikk ut ved sesongslutt i fjor.

– Jeg har veldig sansen for, og tro på, Zachariassen. Han er ukjent for mange, men en veldig spennende midtbanespiller, sier Svegaarden.

– Sarpsborg har de siste årene vist at de kan finne gull i lavere divisjoner, og her tror jeg de har gjort det enda en gang. Her har de fått en midtbanespiller som har vært enormt god for Sarpsborg i vinter, og det overrasker ikke oss som har sett ham i Nest-Sotra. Klarer han å levere på det samme nivået når alvoret starter, så har Thomas Berntsen (sportssjef) & Co igjen gjort en meget god jobb, sier Mathisen.

Svegaarden tror Sarpsborg også har gjort en meget god jobb ved å hente den senegalesiske 18-åringen Krepin Diatta, som etter å ha imponert voldsomt på prøvespill, signerte for østfoldingene i slutten av februar.

– Jeg vil tro at han vil markere seg skikkelig, sier VGs fotballjournalist om U20-landslagsspilleren som ble omtalt som en «spiller man tror at man ikke kan få til Sarpsborg 08» av Sarpsborg-sportssjef Thomas Berntsen i Sarpsborg Arbeiderblad.

Forventet stopperkjøp av RBK

Brann kan også ha gjort et godt stykke forhandlinger, tror Svegaarden, da de sikret seg den nederlandske stopperkjempen Vito Wormgoor fra Aalesund.

– Han reddet omtrent plassen for Aalesund alene i fjor og blir lederen for Brann denne sesongen. Styrke, lederegenskaper og «power» i spillet sitt, sier han.

Strømsgodset har mistet flere viktige denne sesongen, som midtbanespillerne Mohammed Abu og Bismark «Nana» Adjei-Boateng. Men Kenneth Fredheim tror i det minste de har klart å kompensere litt takket være en signering.

– Henning Hauger virker som en veldig klok signering. Der får de inn en fyr som bør være i stand til å styre det laget, sier Fredheim.

Han hadde forventet enda en signering av Rosenborg, som fra før har hentet Vegar Eggen Hedenstad, Birger Meling og Nicklas Bendtner.

– Jeg hadde kanskje ventet at de skulle prøve å styrke seg enda mer i midtforsvaret hvis ambisjonen er å komme ut i Europa. Men det kan hende de venter med det til sommeren, sier Fredheim.