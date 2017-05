(Lillestrøm - Tromsø 4-1) Tromsø var best i ett minutt på Åråsen. Deretter tok hjemmelaget fullstendig kontroll og Erling Knudtzon (28) ga seg ikke før han hadde scoret tre mål mot TIL.

Lagene gikk til pause på stillingen 1-1, men etter hvilen startet Knudtzon scoringshowet på Åråsen.

• 54 min.: Ifeanyi Matthew hamret en 40-meterspasning i bakrom til nevnte Knudtzon, som på iskaldt vis rundet Jacob Karlstrøm i TIL-buret og trillet ballen i mål.

• 73 min.: Kort corner til Simen Rafn som slo inn til Shaloze Udoji. Ballen traff en TIL-spiller, før Knudtzon dukket opp på returen og stanget ballen i mål fra kloss hold.

• 78 min.: Nesten identisk som Knudtzons første scoring. Udoji slo langt i bakrom og Knudtzon satte på turboen. Igjen rundet han keeper og trillet inn sitt tredje mål på én omgang.

– Det er gøy å spille spiss når du får så gode baller å jobbe med, sa Knutzon til Eurosport etter kampen.

Han skrøt av Lillestrøms evne til å komme tilbake etter å ha fått en i fleisen allerede etter ett minutt.

– I dag stemmer det bra. Vi viser styrke ved at vi kommer tilbake igjen i kampen. Det var tøft å få en i mot etter bare ett minutt.

HAT TRICK HERO: Erling Knudtzon feirer sammen med Shaloze Udoji (i midten) og Simen Rafn (til venstre). Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

«Mål avgjør kamper»

Knudtzon mottok stående applaus fra Åråsen da han ble tatt av banen etter 81 minutter for Michel Skoda. Hans tre første mål i Eliteserien denne sesongen sørget for tre viktige poeng for Lillestrøm i bunnstriden.

– Vi skaper flere sjanser i dag enn tidligere. Forskjellen er at vi sette sjansene våre i dag, konkluderte Knudtzon.

Det var trener Arne Erlandsen helt enig i. Han mente at Lillestrøm fikk med seg «tre veldig fortjente poeng» fra Åråsen og tråkket til med påstanden «mål avgjør kamper».

– Han (Knudtzon) var meget bra i dag. Han bommer på én sjanse,m en scorer på de andre. Jeg er veldig fornøyd med situasjonen.

DIRIGENT: Som vanlig var LSK-trener Arne Erlandsen aktiv på sidelinja. Her instruerer han laget, mens Aleksander Melgalvis jogger forbi. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Umiddelbar kalddusj og rødt kort

Formsterke Tromsø hadde ikke tapt på fire kamper før de gjestet Åråsen og Lillestrøm, som på sin side ikke har vunnet på sine fire kamper.

Og gjestene fra ishavsbyen fikk en drømmestart i Lillestrøm.

Publikum hadde knapt rukket å sette seg ned før Tromsø serverte hjemmefansen en kalddusj. Gjermund Åsen fant hodet til Thomas Lehne Olsen i boksen, men LSK-keeper Arnold Origi reddet den første avslutningen.

På returen dukket unggutten Mikael Ingebrigtsen opp og satte hodet på den løse ballen i det ledige hjørnet.

Det minuttet var egentlig det eneste hvor Tromsø så bedre ut enn Lillestrøm. Etter det overtok hjemmelaget og startet et voldsomt storløp mot Tromsø-målet. Ni minutter senere fikk de uttelling.

Shaloze Udoji stanget inn utligningen etter et godt forarbeid fra Knudtzon. Lagene gikk til pause på stillingen 1-1.

Etter 63 minutter ble Tromsøs back Kent Are Antonsen utvist etter en takling bakfra på Aleksander Melgalvis. En takling som forsvarte det røde kortet som Rohit Saggi dro opp fra baklommen.

PSSST! Hjemmelaget klatrer opp to plasser til 13.-plass med 11 poeng. Tromsø blir liggende på 10.-plass med 13 poeng.