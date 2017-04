STAVANGER (VG) (Viking - Rosenborg 0-1) Vertene holdt tidvis lekestue med serielederne, men et tidlig RBK-mål og en solid sisteskanse skulle vise seg å bli avgjørende.

Viking så ut som alt annet enn et bunnlag mandag kveld, men etter tap mot Rosenborg ligger siddisene sist i Eliteserien med null poeng. Det kunne imidlertid sett annerledes ut etter en solid hjemmekamp mot et frustrert Rosenborg som må takke keeper André Hansen for at det ikke ble Viking-mål.

På overtid fikk Mathias Bringaker fikk stå alene og heade, men Hansen slo ballen i stolpen og kastet seg over returen. En fantastisk redning nektet siddisene scoring.

– Det var viktig å få en finger på den. I dag var stolpen på min side, sa målvakten til Eurosport, som likevel ikke var fornøyd med spillet Rosenborg leverte.



– Vinner du fotballkamper så skal man ikke bekymre seg. Men vi ønsker å spille bra fotball og det gjør vi ikke i dag, rett og slett.

Tung start



Utgangspunktet var allerede før kampen vanskelig for vertene. De siste tolv årene har nemlig Viking slått Rosenborg kun to ganger, begge i 2005. Attpåtil har trønderne kun tapt litt over tre bortekamperkamper i snitt hver sesong i samme periode.



Og det åpnet verst tenkelig for siddisene. Etter noen minutter hvor de mørkeblå kanskje var et lite hakk bedre, ble de hardt straffet av RBKs presisjon. Ni minutter var spilt da Mike Jensens silkefot slo gjennom Pål André Helland i bakrom. Alene med keeper gjorde RBK-angriperen ingen feil og satte inn 0-1.



Likevel skulle Viking være fullt på høyde med trønderne i første omgang, men slet med å komme til de store sjansene. Dermed endte de første 45 med borteledelse.

Viking-dominans



Etter hvilen var det Viking som åpnet best. Etter 60 spilte minutter kunne Kwesi Appiah satt inn utligningen da han fikk heade fra kloss hold, men en matchvinner-redning fra André Hansen sørget for at det ikke ble scoring. Deretter skulle Viking dominere kampen.

Kun et halvfarlig skudd fra Nicklas Bendtner var det nærmeste Rosenborg kom scoring i andre omgang. Og med åtte minutter igjen trodde Viking de fikk utligningen. André Hansen klarte ikke å holde et skudd og returen satt Kwesi Appiah i mål. Dessverre var Viking-angriperen i offside da skuddet gikk.

Dermed fikk Rosenborg med seg tre heldige poeng til Trondheim.