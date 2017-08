TRONDHEIM (VG) Eliteserien-spillerne ser gjerne at deres klubber satser på kvinnefotball. Men det vil gå på bekostning av herresatsingen, mener André Hansen (27).

Blant de ti rikeste fotballklubbene i verden, er det kun Manchester United som ikke satser på både menn og kvinner. I Norge tilhører det sjeldenhetene.

Det kommer heller ikke til å skje med det første i Norges største klubb, Rosenborg. Styreleder Ivar Koteng tidligere slått fast overfor VG at «Rosenborg driver med herrefotball».

Leste du Roar Stokkes kronikk? «Jentene fortjener det beste»

POSITIV: Haugesund-keeper Per Kristian Worre Bråtveit gir tommel opp til et eget kvinnelag i klubben. Foto: Rune Stoltz Bertinussen , NTB scanpix

Dagen etter at trøndernes håp om Champions League-retur denne høsten ble knust av Celtic, ser også Rosenborg-målvakt André Hansen at en ny kvinnesatsing ville bydd på problemer for herrene.

– Alt koster penger i fotballen. Slik det er nå, måtte man kuttet ned på herresatsingen og brukt midlene slik at det ble lik satsing på begge fronter. Da må du antageligvis legge bort Europa-ambisjonene, for det koster penger å være med i det selskapet, sier han til VG.

Kronikk fra NFF: – Satser på kvinnefotball



Målvakten understreker at han på ingen måte har noe imot et kvinnelag i Rosenborgs regi, men mener det i så fall vil gå på bekostning av noe.

– Jeg tror ikke det er noen som ikke ønsker det, men vi sikter mot Europa og det koster penger. Vi har ikke milliarder på bok, som de største klubbene i verden, og da må du prioritere, sier han.

VG-sportens kommentator: – Norsk fotball skylder jentene mye

Rosenborgs Champions League-sjanser stoppet onsdag kveld. Saken fortsetter under videoen:

Bråtveit tror Eliteserien vil følge trenden

– Vi kan selvfølgelig si at vi vil ha kvinnefotball til vi blir blå i trynet, men det er nok ikke oss spillere det står på. Det e nok flere faktorer som spiller inn, som økonomi og at vi har et annet damelag her, sier Haugesund-målvakt Per Kristian Bråtveit.

21-åringen sikter til Avaldsnes, serietoeren de siste årene i Toppserien som ligger noen gode langpasninger fra Haugesund.

Avaldsnes har ymtet frempå at de gjerne kan vurdere å bli en del av FK Haugesund, og Bråtveit tar gjerne imot dem.

– Vi som spiller her er åpne for det, sier han, men legger til at han tviler på at det skjer med det første.

HANDLER OM PENGER: Branns Sivert Heltne Nilsen tror økonomi er den store bremseklossen. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Selv om han er usikker på når Haugesund får en kvinnesatsing, er han ikke i tvil om at Norge vil følge etter den europeiske toppklubbtrenden.

– Vi kommer til å få se flere eliteserieklubber som gjør det samme. Når de ser at interessen for kvinnefotball har økt, kan det til å bli flere klubber som tar etter den modellen, sier han.

VGs kommentator: Dette er bare pinlig for norsk fotball

Handler om vilje og økonomi

For herreklubbene tror Bråtveit det er to faktorer som stort sett bremser opp: Økonomi og om klubbene har mulighet og vilje til å satse penger på to fronter.

Om den viljen fantes hos Rosenborg, så tror Haugesund-keeperen at de ville kjempet i toppen i Toppserien også.

– På herresiden har de tabelltopp selv om de ikke ha imponert så mye. Det sier litt om dem, om de hadde fått inn et kvinnelag der, så ville nok det nok også gått bra, sier han.

Så du? Pellerud frykter storklubbenes satsing på kvinnefotball

Branns Sivert Heltne Nilsen peker også på økonomi som den største bremseklossen. Hans arbeidsgiver har ingen planer om å bruke penger på kvinnefotball med det første.

– Vi hverken utreder eller vurderer det og konsentrerer oss om herrelaget og utviklingsavdelingen, har daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen, sagt til Aftenposten.

– De store ligaene har vanvittige penger, så det kan ha noe med økonomi å gjøre. Det kan være noe av grunnen til at Rosenborg og Brann ikke har kvinnelag. Jeg tipper de vil ha det, men hvor skal de ta pengene fra, spør Helte Nilsen seg.

Han erkjenner at det er langt vanskeligere å leve av fotballen i Norge som kvinnelig spiller enn det er som mannlig spiller, men mener det er vanskelig å kreve at herreklubbene skal punge ut.

– Men det hadde helt sikkert vært positivt for kvinnefotballen, sier Heltne Nilsen, som likevel gjerne ser er Brann-lag også i Toppserien.