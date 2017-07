Halvspilt serie: Godset har skuffet ekspertene mest

Strømsgodset trekkes fram som den største skuffelsen, mens Aalesund har overrasket foreløpig.

15 av 30 runder i Eliteserien gir en jevn tabell. Fra Rosenborg på topp til Sogndal på ellevte plass skiller kun ti poeng. Fra Sogndal til Tromsø på nedrykksplass er det bare fem poeng.

VG har pratet med Eurosport-ekspertene Bengt Eriksen og Kjetil Rekdal for å oppsummere sesongen. Begge er nokså klare på hva som har skuffet og overrasket positivt til nå.

Strømsgodset, med 15 poeng på kvalikplass, har gjort det langt svakere enn hva begge ventet.

– Den klart største skuffelsen, slår Rekdal fast om Tor Ole Skulleruds gutter.

SKUFFET: Strømsgodset og trener Tor Ole Skullerud har skuffet så langt denne sesongen. Her fra kamp mot Molde Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Godset åpnet brukbart, men i det siste har det vært skuffende. Andreomgangen mot Lillestrøm var grusom. Skullerud får ikke spissduoen til å fungere uansett hvem dem prøver. Jeg hører Godset-folk mener at feilen er at de spiller 4-4-2 fremfor 4-3-3, men det henger ikke på greip. Så enkelt er det ikke, sier Eriksen.

Odd og Viking

Også Odd på åttendeplass med 22 poeng og Viking helt sist med ni poeng - seks poeng bak trygg grunn - har skuffet, ifølge Eurosport-duoen.

– Det var forventet at det skulle bli tøft for Viking, men de er det eneste laget som har lang avstand opp til et annet lag og det ser ganske mørkt ut, sier Rekdal.

– Det regner og blåser ofte i Stavanger, men skal de overleve tror jeg det må snø oppover. Vikings frykt for å tape ser ut til å tære på, og normaltsett på du ha 30 poeng for å overleve. Det skjer sjeldent at det snur så mye på høsten, sier Eriksen.

SVAKE: Til nå har Odd kun vunnet seks kamper i serien. Det vil nok Odds trener Dag Eiliv Fagermo gjøre noe med. Her fra 0-0 hjemme mot Sarpsborg. Foto: Trond Reidar Teigen , NTB scanpix

Mange hadde sett for seg at Odd skulle være Rosenborgs tøffeste utfordrer i toppen. Men Odd har kun vunnet seks av 15 kamper, og scorer færrest mål med sine 12.

– Hadde du sagt det før sesongen ville du fått en kjempegod odds. Odd så bra ut i fjor og i vinter. I sesongen har de trøblet med skader, men det forklarer ikke alt. Men de ligger ikke klinkokos til, sier Eriksen.

Odd har kun fire poeng opp til Sarpsborg på tredjeplass. Likevel hevdet trener Dag Eilev Fagermo at medalje var for langt opp for telemarkingene etter søndagens 0-0-kamp mot Sarpsborg.

– De henger med, men det er veldig overraskende at de sliter så mye offensivt. Jeg trodde Odd skulle være mye høyere, mener Rekdal, som også trodde Tromsø skulle ligge bedre til.

Ros til Aalesund og Sandefjord

Aalesund ligger på femteplass til overraskelse for ekspertene.

– Det forventet jeg ikke. De har imponert. Jeg er mest overrasket positivt over Aalesund og Sandefjord som var dømt nord og ned av alle. Kristiansund har gjort det som forventet, sier Rekdal, tidligere Aalesund-trener.

EKSPERT: Kjetil Rekdal er ekspert for Eurosport. Foto: Trond Solberg , VG

Norges gamle landslagskaptein gir også honnør til Stabæk på niendeplass.

– Aalesund, Sandefjord og Stabæk er de tre lagene som har gjort det bedre enn jeg hadde trodd, sier Eriksen seg enig i.

– Spennende høst

Rosenborg leder serien med to poeng til Brann. Likevel forventes det mer av trønderne.

– Det er vrient å kritisere et lag som leder serien, men jeg trodde Rosenborg skulle vise oss mer. Det kan fortsatt komme, og uansett er det fint med spenning isolert sett. Men at det er tett og jevnt betyr ikke at det er bra kvalitetsmessig for serien, sier Bengt Eriksen.

– Jeg hadde ventet større forskjeller. Jeg hadde trodd Rosenborg skulle vært alene i toppen, så to-tre lag bak dem som kjempet om medaljene, noen lag midt på tabellen og et par lag som kjemper i nedrykkstriden. Men nå slår alle hverandre og tre seiere eller tap på rad kan føre deg langt den ene eller andre veien, sier Rekdal.

Begge tror på en spennende høst.

– Det kan bli noen dramatiske sluttrunder. Et lag som er nummer åtte noen runder før slutt kan plutselig rykke ned eller ta medalje slik det ser ut nå. Det blir interessant, tror Rekdal.