Halvorsen røper Fagermo-krangel: Vil legge frem SMS-er

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg 08 – Odd 2-1) Ole Jørgen Halvorsen (29) forteller at avskjeden i Odd endte med at det smalt mellom han og Dag-Eilev Fagermo (50).

I fjor ble han sendt på dør i Odd, i går fikk Ole Jørgen Halvorsen takket for sist med å score 1-0-målet i 2-1-seieren mot gamleklubben.

Overfor VG varsler han nå at han vil vise frem noe av slutt-korrespondansen han fikk fra Dag-Eilev Fagermo etter den bitre avskjeden i Skien.

– Det gikk en kule varmt

– Det er klart dette var en personlige revansje. Det betyr mye for meg personlig, sier Halvorsen til VG.

– Føler du at du ble dårlig behandlet i Odd?

– Ja, det gjorde jeg. Det var flere forskjellige ting. Det ble mye rør etter hvert. Mye greier. Med en gang jeg havnet i Bodø (på utlån), så leverte jeg mål og målpoeng. Og her har det gått enda bedre, svarer 29-åringen, som føler han ikke fikk den tryggheten og tilliten han mener han fortjente i Skien.

– Det ble for mye surr, rett og slett. Jeg ble ikke meg selv. Jeg fikk ikke ut det beste av meg, selv om jeg hadde flere gode perioder i Odd også.

Ole Jørgen Halvorsen forteller at det hele endte i en krangel med Fagermo før han gikk på utlån til Bodø/Glimt i fjor høst. Og at Odd-treneren i etterkant har sendt noen tekstmeldinger – som han gleder seg til å vise omverdenen. Hvis Sarpsborg tar medalje, samtidig som Odd ikke gjør det...

– Det gikk en kule varmt før jeg reiste på utlån til Glimt. Og det er sikkert litt begge sin skyld.

– Hva skjedde?

– Det får bli internt. Det var en liten disputt der. Men vi har pratet godt sammen etter det. Jeg har noen artige tekstmeldinger fra Dag-Eilev som jeg skal ta frem hvis det blir medalje på oss, og ikke på Odd. Men jeg kan ikke ta dem frem før medaljen eventuelt er sikret. Det er bare morsomt, altså, men da skal jeg love å ta dem fram, sier Halvorsen med et smil til VG.

Fagermo mener Halvorsen ikke tålte konkurransen

Fagermo svarer slik på spørsmålet om hva han syntes om høyrekantens prestasjon mot Odd:

– I dag la jeg ikke merke til ham. Han scoret jo på straffespark, det er greit, men han har gjort det godt i Sarpsborg. Han var god for meg også, det første halvannet året. Men da tok vi to medaljer og var helt i toppen. Det var tøff konkurranse. Rafik (Zekhnini) og Bentley var bedre, og den konkurransesituasjonen tålte han ikke helt. Da mistet han litt piffen. Sånn sett var det smart å gå til Sarpsborg. Her fikk han tillit.

– Har dere et helt greit forhold, eller har han vært sur på deg?

– Jeg synes Ole Jørgen er en super gutt. Han er selvfølgelig ikke noe glad i at jeg ikke ga han den tilliten en fotballspiller vil ha. Men det sitter folk i Odd-garderoben nå også som ikke er så glad i Fagermo. Sånn er fotballen. Men jeg har ikke noe negativt å si om Ole Jørgen. Han er en suveren gutt, veldig morsom og fin å ha i garderoben, svarer Fagermo.

Det ble ikke anledning for noen ordentlig prat mellom Fagermo og Halvorsen etter gårsdagens Sarpsborg-seier.

– Vi tok hverandre i hvert fall i hånden. Jeg har ikke noe personlig i mot han, for så vidt, sier Ole Jørgen Halvorsen om gamletreneren.

Sarpsborg vil plage RBK på søndag

Odd leverte en god forsvarskamp, og slapp kun til fire Sarpsborg-sjanser, men skapte nok en gang litt for lite til å være veldig nær poeng i Østfold.

Dermed festet Geir Bakkes mannskap igjen grepet om sølvet. Og på søndag ønsker de å plage Rosenborg på Lerkendal så mye at RBKs ledelse «bare» blir på seks poeng igjen...

– Det er fire lag bak Rosenborg nå, der ett av de fire lagene bak Rosenborg må nesten ha full pott inn for i det hele tatt å kunne hamle opp med Rosenborg. Og Rosenborg må plumpe på den siste reisen. Men nå er det jo vi som har muligheten til å møte dem, da. Skulle vi tatt en tre-poenger der, og hatt flyt inn, så er ingenting umulig i fotball, sier Geir Bakke.

